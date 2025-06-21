“ABD İstihbaratı ‘İran’ Sorununu Tartışıyor”

Beyaz Saray, bu hafta İran’ın nükleer silah yapma kapasitesine sahip olduğunu ve yalnızca dini liderinin onayını beklediğini vurguladı. İran, haftalar içinde nükleer silahını hazır hale getirebiliyor. Trump, İran’ın nükleer silaha ulaşmaya “çok yakın” olduğunu belirtti. Diğer yandan Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, mart ayında ABD’nin İran’ın nükleer silah üretmediğini ve dini lider Hamaney’in 2003 yılında askıya aldığı nükleer silah programının yeniden başlatılmasına izin vermediğini değerlendirmeye devam ettiğini bildirdi. Gabbard, sonrasında Başkan ile aynı görüşte olduklarını savundu.

BAŞKAN’DAN İSTİHBARAT ELEŞTİRİSİ

Beyaz Saray, Trump’ın iki hafta içinde İran’a yönelik bir saldırı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine karar vereceğini bildirdi. Trump, dün istihbarat topluluğunun İran hakkında yaptığı kamuoyu değerlendirmesini ve özellikle Gabbard’ı reddetti. Trump, “O zaman benim istihbarat topluluğum yanılıyor” diyerek bir soru üzerine, “İran’ın nükleer silah yaptığına dair ne gibi bir istihbarat var? İstihbarat topluluğu şu anda bunun kanıtı olmadığını söylüyor,” ifadelerini kullandı. Bir muhabirin Gabbard’ın açıklamalarını hatırlatması üzerine Trump, “Yanılıyor” şeklinde yanıt verdi. Gabbard’ın İran konusunda yaptığı açıklamaları ise, G7 Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilere yanıtlayarak reddetti ve “Ne söylediği umrumda değil,” dedi. Trump, “Bence İran nükleer silaha sahip olmaya çok yakın,” ifadelerini kullandı.

GABBARD’DAN MEDYAYA SUÇLAMA

Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, X platformunda yaptığı bir paylaşımda medyayı “ifadelerini bağlamından koparmakla” suçladı. Gabbard, “Amerika, İran montajı tamamlamaya karar verilmesi halinde haftalar ya da aylar içinde nükleer silah üretebilecek durumda olduğuna dair istihbarata sahip,” yazdı.

BİLGİLER ABD BAŞKAN YARDIMCISI’NDAN

Başkan Yardımcısı JD Vance de salı günü X’te, “Tulsi’nin ifadesi Mart ayındaydı ve o zamandan bu yana çok şey değişti,” paylaşımında bulundu. Beyaz Saray, iki hafta içinde bir karar verilmesi gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan’ın iki hafta içinde İsrail’in saldırılarına katılıp katılmama konusunda bir karar vereceğini ve diplomatik bir yolun açılabileceğini duyurdu. Leavitt’in okuduğu açıklamada, “İran’la yakın gelecekte gerçekleşebilecek ya da gerçekleşmeyecek önemli bir müzakere şansı olduğu gerçeğine dayanarak, önümüzdeki iki hafta içinde gitme ya da gitmeme kararımı vereceğim,” dedi.