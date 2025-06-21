“ABD İstihbaratında İran’la İlgili Sorun”

İRAN’NIN NÜKLEER PROGRAMI ÜZERİNE TARTIŞMALAR ARTIK TAŞIYOR

Beyaz Saray, bu hafta İran’ın nükleer silah üretmek için gereken her şeye sahip olduğunu ve sadece İran’ın dini liderinin yeşil ışığı beklediğini açıkladı. Ayrıca, İran’ın haftalar içinde bir nükleer silahı hazır duruma getirebileceği vurgulandı. Eski Başkan Trump da İran’ın nükleer silaha sahip olmaya “çok yakın” olduğunu ifade etti. Ancak Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, mart ayında ABD’nin, “İran’ın nükleer silah yapmadığına ve Dini Lider Hamaney’in 2003 yılında askıya aldığı nükleer silah programına izin vermediğine” dair değerlendirmelerini sürdürdüğünü belirtti. Gabbard, Başkan ile aynı görüşte olduklarına dair ısrar etti. Beyaz Saray, Trump’ın iki hafta içinde İran’a yönelik saldırılarda İsrail’e katılıp katılmayacağına karar vereceğini duyurdu.

TRUMP’TAN İSTİHBARAT AÇIKLAMASI

Trump, “İran’ın nükleer silah yaptığına dair elinizde nasıl bir istihbarat var? İstihbarat topluluğunuz şu anda ellerinde bu yönde bir kanıt olmadığını söylemişti,” sorusunu yanıtlayarak, “O zaman benim istihbarat topluluğum yanılıyor. Bunu istihbarat camiasından kim söyledi?” dedi. Muhabirin Gabbard’ın sözlerini hatırlatması üzerine Trump, “Yanılıyor” yanıtını verdi. Trump, Gabbard’ın nükleer silah üretmediğine dair açıklamalarını G7 Zirvesi’nden dönüş yolunda gazetecilere de yalanladı. Gabbard’ı hedef alarak “Ne söylediği umrumda değil,” diyen Trump, “Bence bir tanesine sahip olmaya çok yakınlardı,” diye ekledi. Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, X platformunda medyayı ifadelerini “bağlamından koparmakla” suçladı. Gabbard, “Amerika, İran’ın montajı tamamlamaya karar vermesi halinde haftalar ya da aylar içinde nükleer silah üretebilecek noktada olduğuna dair istihbarata sahip,” paylaşımında bulundu.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI’NDAN AÇIKLAMA

Başkan Yardımcısı JD Vance, salı günü X’te “Tulsi’nin ifadesi Mart ayındaydı ve o zamandan bu yana çok şey değişti,” açıklamasını yaptı. Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada Başkan’ın iki hafta içinde İsrail’in saldırılarına katılıp katılmama kararını vereceğini belirtti. Leavitt, “İran’la yakın gelecekte gerçekleşebilecek ya da gerçekleşmeyecek önemli bir müzakere şansı olduğu gerçeğine dayanarak, önümüzdeki iki hafta içinde gidip gitmeme kararımı vereceğim,” ifadelerini kullandı.