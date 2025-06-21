“ABD İstihbaratında İran Sorunu”

İRAN’IN NÜKLEER SILAHLARA YAKLAŞIMI

Beyaz Saray bu hafta İran’ın nükleer silah üretimi için gereken tüm kaynaklara sahip olduğunu ve İran’ın dini liderinin onayını beklediğini belirtmişti. Duyurulanlara göre, İran’ın birkaç hafta içinde bir nükleer silahı hayata geçirebileceği ifade edildi. Ayrıca, Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olma aşamasında “çok yakın” olduğunu dile getirdi.

İSTİHBARAT DEĞERLENDİRMELERİ

Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, geçtiğimiz mart ayında ABD’nin “İran’ın nükleer silah üretmediğini ve Dini Lider Hamaney’in 2003 yılında askıya aldığı nükleer silah programına izin vermemeye devam ettiğini değerlendirmeye” devam ettiğini aktardı. Gabbard daha sonra Başkan ile aynı düşüncede olduklarını savundu. Beyaz Saray, Trump’ın iki hafta içinde İran’a karşı hareket edip etmeyeceğini belirteceğini açıklarken, Trump istihbarat teşkilatının İran ile ilgili yaptığı kamuoyu değerlendirmesini ve Gabbard’ı yalanladı.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Trump, “İran’ın nükleer silah yaptığına dair elinizde nasıl bir istihbarat var? İstihbarat topluluğunuz şu anda ellerinde bu yönde bir kanıt olmadığını söylemişti,” sorusuna, “O zaman benim istihbarat topluluğum yanılıyor” yanıtını verdi.

Muhabirin Gabbard’ın ifadesini aktarması üzerine Trump, “Yanılıyor” cevabını verdi. Trump, Gabbard’ın İran’ın nükleer silah üretmediği yönündeki beyanlarını G7 Zirvesi dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada da reddetti. “Ne söylediği umrumda değil,” diyen Trump, “Bence bir tanesine sahip olmaya çok yakınlardı,” açıklamasını yaptı. Gabbard ise X platformunda yaptığı paylaşımda medyayı ifadelerini “bağlamından koparmakla” suçladı ve “Amerika, İran’ın montajı tamamlamaya karar vermesi halinde haftalar ya da aylar içinde nükleer silah üretebilecek durumda olduğuna dair istihbarata sahip” yazdı.

BAŞKAN YARDIMCISI’NIN GÖRÜŞLERİ

Başkan Yardımcısı JD Vance, salı günü X’te “Tulsi’nin ifadesi Mart ayındaydı ve o zamandan bu yana çok şey değişti,” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

BAŞKAN’IN KARARI

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan’ın iki hafta içinde İsrail’in saldırılarına katılma kararı vereceğini ve diplomatik yollarla ilerlemesine izin vereceğini aktardı. Leavitt’in açıklamalarında Başkan, “İran’la yakın gelecekte gerçekleşebilecek ya da gerçekleşmeyecek önemli bir müzakere şansı olduğu gerçeğine dayanarak, önümüzdeki iki hafta içinde gidip gitmeme kararımı vereceğim,” dedi.