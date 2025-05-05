ABD’li Fotoğrafçı Antalya’da Bıçaklandı

ABD VATANDAŞI FOTOĞRAFÇI ANTALYA’DA HAYATINI KAYBETTİ

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesine doğa fotoğrafları çekmek için gelen ABD vatandaşı Igor Alishayev, tanıştığı İsmail Kara’nın evinde kalmaya başladı. İkili, birlikte alkol aldıkları sırada arasında belirsiz bir nedenle bir tartışma çıkıyor.

BÜYÜK KAVGA VE KANLI OLAY

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşüyor ve bu esnada İsmail Kara, Alishayev’i bıçaklıyor. Olayda ayrıca Kara da yaralanıyor. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemede Igor Alishayev’in hayatını kaybettiği tespit ediliyor. Cenazesi, otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderiliyor.

İSMAİL KARA TUTUKLANDI

Yaralı bir şekilde gözaltına alınan İsmail Kara, tedavi edildikten sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılıyor. “Kasten öldürme” suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.