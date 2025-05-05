ABD’li Fotoğrafçı Antalya’da Hayatını Kaybetti

ANTALYA’DA KAVGA SONUCU KABUL EDİLMİŞ BİR HAYAT KAYBI

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde, doğa fotoğrafları çekmek için Türkiye’ye gelen ABD vatandaşı Igor Alishayev, tanıdığı İsmail Kara’nın evinde kalmaya başladı. İddialara göre, ikili alkol alırken henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

KAVGA BÜYÜDÜ VE YARALANMALAR OLDU

Kısa süre içinde kavgaya dönüşen olayda, İsmail Kara, Alishayev’i bıçakladı. Bu arada, kavgada İsmail Kara da yaralandı. Olay yerine yapılan ihbarın ardından jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Igor Alishayev’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi otopsi yapılmak için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

GÖZALTINA ALINAN ZANLI TUTUKLANDI

Yaralı olarak gözaltına alınan İsmail Kara, tedavi sürecinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma devam ediyor.