Abd’li Fotoğrafçı Antalya’da Hayatını Kaybetti!

ANTALYA’DAKİ OLAYIN BAŞLANGICI

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde, doğa fotoğrafları çekmek üzere Türkiye’ye gelen ABD vatandaşı Igor Alishayev, tanıştığı İsmail Kara’nın evinde konaklama yapmaya başladı. İddiaya göre, ikili birlikte alkol alırken aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma meydana geldi.

KAVGA VE SONUÇLARI

Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu esnada İsmail Kara, Alishayev’i bıçakladı. Kavga esnasında İsmail Kara da yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Igor Alishayev’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

GÖZALTINA ALMA VE SÜREÇ

Olayın ardından yaralı olarak gözaltına alınan İsmail Kara, tedavi sürecinin ardından sulh ceza hakimliği önünde “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma ise devam ediyor.