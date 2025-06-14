Abd’li Yetkili, İsrail’i Kızdıracak Açıklama Yaptı

ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ VE TEHLİKELİ DURUM

Sanders, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin uluslararası hukuku sürekli ihlal etmesi nedeniyle dünyanın daha tehlikeli ve istikrarsız bir yer haline geldiğini belirtiyor. Kendi paylaşımında, İsrail’in İran’a yönelik saldırısını kınayan Sanders, “Gazze’deki çocukların açlığını savaş aracı olarak kullanıyor ki bu Cenevre Sözleşmesi’nin ihlali anlamına geliyor. Şimdi de İran’a yönelik yasa dışı ve tek taraflı saldırısı, bölgesel savaş riskini doğuruyor.” ifadelerini kullanıyor.

SAVAŞAN TARAF VE MÜZAKERE ÇAĞRISI

Sanders, ABD ve uluslararası toplumun, bölgede gerilimin tırmanmasını önlemek ve savaşan tarafları müzakere masasına oturtmak için “mümkün olan her şeyi” yapması gerektiğine dikkat çekiyor.

İRAN’A YAPILAN SALDIRILAR VE SONUÇLARI

Gerilim, İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler ve ordunun üst komuta kademesine yönelik düzenlediği geniş çaplı saldırılarla başladı. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve birçok üst düzey komutanın yanı sıra 9 nükleer bilim insanı bu saldırılarda hayatını kaybetti. Toplam sivil kaybı ise 78 olarak açıklandı. İran ordusunun, İsrail’e balistik füzelerle gerçekleştirdiği misillemede en az 63 kişi yaralanırken, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke İsrail’i kınadı.