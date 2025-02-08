ABD-Meksika Sınırına 1500 Asker Gönderilecek

DÜZENLİ GÖÇÜ ENGELLİYORLAR

ABD hükümetinin, Meksika sınırından gelen düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini durdurmak amacıyla yaklaşık 1500 asker daha göndermeye hazırlık yaptığı aktarıldı. Washington’dan, ismini vermek istemeyen bir yetkili, North Carolina eyaletinde bulunan 18. Hava İndirme Kolordusundan bir lojistik tugayının güney sınırına gönderilmesi için emrin verildiğini doğruladı. Yetkili, Başkan Donald Trump’ın “göçü önlemeye yönelik artan baskısını desteklemek için” sınırda ilave 1500 asker konuşlandıracağı bilgisini paylaştı.

YENİ ASKERLERİN GÖREVİ

Sınırda yer alan yeni birliklerin, ABD ve Meksika arasındaki tel bariyerlerin kurulmasına destek olması ve sınır devriyesinde ihtiyaç duyulan ulaşım, istihbarat gibi diğer destekleri sağlaması bekleniyor. Trump’ın göreve başlamasının ardından, mevcut durumda 1600 kişilik bir askeri birliğin sınıra yerleştirildiği, ayrıca Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) 500 deniz piyadesini, gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin bir kısmının tutulacağı Küba’daki Guantanamo Körfezi’nde görev yapmak üzere planlamadığı biliniyor.

Bu asker sevkiyatının tamamlanmasıyla, 20 Ocak’ta göreve başlayan Trump yönetimi döneminde ABD sınır güvenliğini desteklemek için görevlendirilen toplam askeri sayısının yaklaşık 3600’e ulaşacağı belirtiliyor.