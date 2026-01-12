ABD Merkez Bankası Başkanı Powell’a Soruşturma Açıldı

abd-merkez-bankasi-baskani-powell-a-sorusturma-acildi

ABD MERKEZ BANKASI BAŞKANI POWELL’A YÖNELİK SORUŞTURMA

ABD Başkanı Trump ile Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell arasındaki gerginlik, yeni bir aşamaya taşındı. Powell, federal bir soruşturmayla karşı karşıya kaldı. Adalet Bakanlığı, Powell hakkında Senato’ya sunduğu ifadeler ve Fed binalarındaki tadilatlar konusunda bir soruşturma başlattı.

FED BAŞKANINA ‘TEHDİT’ İDDİASI

Fed Başkanı, soruşturmayı duyurduğu videoda, Adalet Bakanlığı’nın kendisine verdiği ifadeler gerekçe gösterilerek celp gönderildiğini ve suçlamayla tehdit edildiğini ifade etti. Powell, bu durumun kendisine yönelik bir baskı ve engelleme çabası olduğunu vurguladı.

TRUMP’IN TEPKİLERİ DİKKATE ALINDI

Powell, söz konusu soruşturmanın Donald Trump’ın kendisine karşı beslediği öfkeye dayandığını düşündüğünü belirtti. “Bu soruşturma, Fed’in faiz oranlarını kanıt ve ekonomik koşullara göre belirlemeye devam edip edemeyeceği ile ilgilidir. Hukukun üstünlüğüne ve demokrasimize derin saygım var. Hiç kimse, özellikle Fed başkanı hukukun üzerinde değildir.” şeklinde konuştu.

BİNALARDAKİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Washington D.C.’deki Eccles ve 1951 Constitution Avenue binalarında gerçekleştirilen tadilatlar, sağlık ve güvenlik önlemlerini de kapsıyor. Binaların, 1930’lardaki inşasından bugüne ilk tadilatına tanık olması dikkat çekiyor. Trump, Powell’ı faiz oranlarını beklenen hızda düşürmediği için sıkça eleştirmekteydi ve Fed Başkanı’nı görevden alma tehdidinde bulunuyordu. Trump, 30 Aralık tarihinde gazetecilere verdiği yanıtta, “Evet, istifa etmelidir, buna çok yaklaştık. Onu kovmak isterdim, ama çok yaklaştık.” demişti.

