ABD, New York Belediye Başkanı’na Suçlama Kaldırıldı

ABD ADALET BAKANLIĞINDAN SUÇLAMALARIN DÜŞÜRÜLMESİ

ABD Adalet Bakanlığı, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki suçlamaların düşürülmesi talimatını verdi. NBC News’ün bildirdiğine göre, ismi açıklanmayan üst düzey bir Adalet Bakanlığı yetkilisi, Başsavcı Vekili Emil Bove’nin New York’taki federal savcılara Adams’a yönelik tüm suçlamaları düşürmeleri için talimat verdiğini aktardı. Yetkili, Adams hakkındaki suçlamaların düşürülmesine karar verildiğini belirterek, bu suçlamaların gelecekte yeniden getirilebileceğine dikkat çekti. Bu karar sonrası, New York Güney Bölgesi ABD Savcı Vekili Danielle Sassoon’a bağlı ilgili savcıların, suçlamaların düşürülmesine ilişkin resmi talebi mahkemeye sunması bekleniyor.

ADAMS’TAN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

New York Belediye Başkanı Eric Adams, ABD Adalet Bakanlığına suçlamaların düşürülmesi nedeniyle teşekkür etti. Adams, Belediye binasında kameraların önünde yaptığı açıklamada, “Baştan beri söylediğim gibi asla yasayı çiğnemedim ve asla çiğnemem,” dedi. Aynı zamanda, hakkındaki suçlamaları kaldıran Adalet Bakanlığına şükranlarını sundu. Adams, “Sonunda, aylarca süren ve beni, ailemi ve şehri gereksiz sıkıntıya sokan hikaye son buluyor. Artık bu acımasız olayı geride bırakıp tamamen şehrimizin geleceğine odaklanabiliriz,” şeklinde konuştu.

HAYATININ EN ZOR DÖNEMİ

Suçlamaların düşürülmesine rağmen Adams, birçok New Yorklunun kendisini sorguladığını ifade etti. “Güveninizi yeniden kazanmam gerektiğini biliyorum. Geçtiğimiz yıl çok şey öğrenmiş olmam ve bu deneyimin beni alçakgönüllü kıldığı,” dedi. Adams, hakkındaki soruşturma ve suçlama sürecinin “hayatının en zor 15 ayı” olduğunu vurgulayarak, New York ve halkı için çalışmaya devam edeceğini belirtti. Görevi süresince rüşvet ve dolandırıcılık gibi bir dizi suçlamayla karşılaşan Adams, kendisine yönelik suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu savundu ve bu iddiaları reddetti.