More
Gündem

Abd’nin Başkentinde Uçak Kazası Meydana Geldi

abd-nin-baskentinde-ucak-kazasi-meydana-geldi

UÇAK KAZASINDA DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Washington İtfaiye ve Acil Servis Hizmetleri Başkanı John Donnelly, kazada yaşamını yitirenlerin cesetlerini bulmak için Potomac Nehri’ndeki çalışmaların hızlandırıldığını aktardı. Donnelly, kazada hayatını kaybeden 67 kişiden 55’inin kalıntılarına ulaşıldığını ve bu kişilerin kimliklerinin tespit edildiğini belirtti.

KURBANLARIN CESEDİ BULUNACAK

Donnelly, hayatını kaybeden her vatandaşın cesedinin bulunana kadar çalışmalara ara vermeden devam edeceklerinin altını çizdi. Kazanın ardından yapılan bu çalışmalar, olayın ciddiyetini ve kurbanların olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Galatasaray, Chelsea ve Lazio İçin Kritik Haftalar

Günün en popüler bahislerini ve Misli yazarlarının yorumlarını derledik. Maç heyecanını Misli'nin özel yüksek oranlarıyla deneyimleyin!
Flaş

Çocuklarda Nörolojik Hastalıkların Yüksek Prevalansı

Make-A-Wish Türkiye, 2000’den beri riskli hastalıklara karşı savaşan çocukların dileklerini gerçekleştirmekte. 2024 Prevalans Araştırması raporu, dilek durumunu ve hastalık gruplarını ele aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.