Abd’nin Başkentinde Uçak Kazası Meydana Geldi

UÇAK KAZASINDA DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Washington İtfaiye ve Acil Servis Hizmetleri Başkanı John Donnelly, kazada yaşamını yitirenlerin cesetlerini bulmak için Potomac Nehri’ndeki çalışmaların hızlandırıldığını aktardı. Donnelly, kazada hayatını kaybeden 67 kişiden 55’inin kalıntılarına ulaşıldığını ve bu kişilerin kimliklerinin tespit edildiğini belirtti.

KURBANLARIN CESEDİ BULUNACAK

Donnelly, hayatını kaybeden her vatandaşın cesedinin bulunana kadar çalışmalara ara vermeden devam edeceklerinin altını çizdi. Kazanın ardından yapılan bu çalışmalar, olayın ciddiyetini ve kurbanların olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor.