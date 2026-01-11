ABD’nin İran’a Olası Saldırı Planları Tartışılıyor

ABD BAŞKANI’NDAN İRAN’A YÖNELİK OPERASYON İDDİALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İran’ın özgürlüğü daha önce hiç olmadığı kadar talep ettiğini belirtti. “Bu yüzden ABD olarak gerekeni yapmaya hazırız” ifadesini kullandı. Diğer taraftan, ABD medyasında İran’a yönelik olası bir operasyonun gündeme geldiği bildiriliyor. Wall Street Journal’ın haberine göre, Trump yönetiminden yetkililer, İran’a yönelik saldırıların nasıl yapılacağı hakkında çeşitli görüşmeler yapmış durumda.

İRAN’A YÖNELİK OLASI SALDIRILAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Yine Wall Street Journal’a dayandırılan habere göre, Trump yönetiminden bazı yetkililer, İran’a yönelik olarak, gerektiği takdirde yürütülecek olası saldırılara dair ön fikir alışverişinde bulundu. Yetkililerden biri, geniş ölçekli hava saldırılarının, İran’ın çok sayıda askeri hedefine yönelik seçeneklerden biri olduğunu ileri sürdü. Bir başka kaynak ise, eylem planı üzerinde anlaşmaya varılamadığını ve olası bir saldırı hazırlığı için herhangi bir askeri teçhizat veya personel gönderimi yapılmadığını belirtti. İlgili yetkililer, bu görüşmelerin “normal planlamanın bir parçası” olduğunu ve yakın bir zamanda İran’a yönelik herhangi bir saldırı belirtisi olmadığını öne sürdü.

PEZEŞKİYAN’DAN ABD VE İSRAİL’E SUÇLAMA

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldiği sırada, bölgedeki istikrarsızlığın ve güvensizliğin kaynağı olarak ABD ve İsrail’i işaret etti. Pezeşkiyan, söz konusu ülkelerin bölgedeki sorunların temelinde yer aldığını ifade etti.

ORDU “ULUSAL ÇIKARLAR” MESAJINI VURGULADI

İran ordusu ise, başkentte ve diğer bölgelerde yaşanan gösteriler karşısında “ulusal çıkarları koruyacağız” açıklaması yaptı. İran devlet televizyonuna bilgi veren ordu, protestolar ile ilgili olarak, “ulusal çıkarları, stratejik altyapıları ve kamu mallarını güçlü bir şekilde koruyacağı” bilgisini paylaştı. Ayrıca, “12 günlük savaşta çocukların kanı eline bulaşan düşman, İran halkını koruma bahanesiyle yeni fitne çıkarmaya çalışıyor” ifadelerine yer verildi.

YARGI “KARGAŞA ÇIKARANLARI” HEDEF ALIYOR

İran yargısı, kargaşa çıkaranların derhal yargılanması için hazırlık talimatı verdi. İran Genel Başsavcısı Muhammed Muvahhidi, bu kişilerin “Muharebe” suçundan yargılanacağını açıkladı. Ülkenin Ceza Kanunu’nun 282. maddesi, muharebe suçunun işlendiği hallerde idam cezası verdiği gibi, memleketlerinden uzak bir şekilde sürgün ya da alternatif olarak başka cezalara da hükmedebilme yetkisi olduğunu belirtti.

ÖLÜ SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz kurlarına karşı önemli değer kaybı ile başlayan protestolar, ülke genelinde geniş bir şekilde yayıldı. Son resmi verilere göre, gösterilere dair açıklama yapılmazken, 9 Ocak günü yayımlanan raporda İran İnsan Hakları Aktivistleri haber ajansı, 15’i güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 65 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralanma ve 2.311 gözaltı olduğunu duyurdu.

BİR SAVCIDA HAYATINI KAYBETTİ

Haberlere göre, olaylar sırasında bir savcının da hayatını kaybettiği bildirildi. Olaylarda 2.600 kişinin üzerinde yaralanma yaşandığı ve 2.638 gözaltı olduğu belirtildi. İranlı yetkililer, gösterilerde ölenler veya yaralananlarla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ülkenin çeşitli noktalarındaki olaylar sırasında kamu kurumları ve araçlar zarar görmüşken, başkent Tahran’da vatandaşlara “Dışarı çıkmayın.” uyarısı yapıldı.