ABD’nin Müslüman Kardeşlere Yönelik Yeni Kararı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın 14362 sayılı başkanlık kararnamesine binaen hareket ettiklerini duyurdu. Rubio, bu çerçevede Müslüman Kardeşler’in Mısır, Lübnan ve Ürdün’deki yapılarının “yabancı terör örgütleri” ile “özel olarak belirlenmiş küresel terörist” listesine dahil edildiğini aktardı.

YAPTIRIM LİSTESİNE YENİ İSİMLER EKLENİYOR

Rubio, gerçekleştirilen düzenleme ile ABD Hazine Bakanlığı’nın ilgili kişi ve kurumları yaptırım listesine alacağını da belirtti.