ABD’nin Suudi Arabistan’a 3,5 Milyar $ Füzesi

ABD’DEN SUUDİ ARABİSTAN’A FÜZE SATIŞI ONAYLANDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a 3,5 milyar dolar değerinde AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) satışını onayladı. Bu onay, ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapıldı. Açıklamada, bu satışın ilk onayı aldığı ve resmiyet kazanabilmesi için ABD Kongresi’nin nihai onayını alması gerektiği aktarıldı.

GÜVENLİK VE İSTİKRAR VURGUSU

Açıklamada ayrıca, bu satışın, Körfez Bölgesi’nde siyasi istikrara ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunan bir ülkenin güvenliğini artıracağı belirtildi. ABD’nin dış politikası ve ulusal güvenlik hedefleriyle örtüşeceği vurgulandı. Açıklamada, “Bu satış, bölgede güvenliğin artırılması yoluyla ABD’nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını destekleyecektir. Söz konusu ekipman ve destek, bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyecektir” ifadeleri yer aldı.

SUUDİ ARABİSTAN’IN SAVUNMA KAPASİTESİ

Suudi Arabistan, ABD’den sonra dünyanın en büyük ikinci F-15 savaş uçağı filosuna sahip. Kraliyet Hava Kuvvetleri, F-15C/D, F-15S, F-15SA ve Eurofighter Typhoon gibi platformlarda AIM-120 AMRAAM füzelerini kullanıyor. Bu satış, ülkenin görüş ötesi hava-hava füze envanterini genişleterek, İran ve Yemen’den gelebilecek tehditlere karşı savunma yeteneklerini artıracak. Daha önce 2021’de 650 milyon dolarlık 280 adet AIM-120C7/D füze satışı onaylanmıştı; bu yeni anlaşma ise çok daha büyük çaplı bir tedarik sürecini kapsıyor.