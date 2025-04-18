ABD Ordusu Yemen’de Husilere Saldırdı

ABD ORDUSU RAS İSA LİMANINI HEDEF ALDI

Dün akşam saatlerinde ABD ordusunun Yemen’deki İran destekli Husilerin kontrolündeki Ras İsa yakıt limanına düzenlediği saldırının bilançosu artıyor. Husilere ait Al Masirah TV’nin verdiği bilgiye göre, Hudeyde şehrindeki limanı hedef alan bu saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 74’e, yaralı sayısı ise 171’e yükseldi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA ARASINDA

Hayatını kaybedenler arasında liman işçileri ve beş sağlık çalışanının da bulunduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, ilk saldırıdan kısa bir süre sonra olay yerine ulaşan sağlık çalışanlarının ikinci saldırının hedefi olduğu vurgulandı. Saldırı sırasında ABD kuvvetlerinin limanı toplamda 14 kez hedef aldığı ifade edildi. Bu durum, petrol tanklarının hasar görmesine neden olurken, yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından saatler sonra kontrol altına alındı.

HUSİLERDEN TEPKİ

Husiler, ABD saldırılarının Filistin halkına yönelik işlenen suçlarda İsrail’i desteklemek amacıyla yapıldığını belirterek, kendilerinin Filistinliler için “destek operasyonlarına” devam edeceğini vurguladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin yakıt kaynaklarının kesilmesi amacıyla bu saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı.

BÖLGEDEKİ GERİLİM HIZLANIYOR

Yemen’deki İran destekli Husiler, Gazze’ye saldırılara tepki olarak Kasım 2023’ten bu yana İsrail bağlantılı gemilere yönelik insansız hava aracı ve füzelerle saldırılar düzenliyor. Gazze’de uygulanan iki aylık ateşkes sırasında bu saldırılar durdurulmuş ancak insani yardımlara izin verilmemesi durumunda saldırılara devam edileceği ifade edilmişti. ABD ordusu, 15 Mart’ta Husilere yönelik askeri operasyon başlatmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin saldırıları durdurmadığı sürece ABD’nin de saldırılarını sona erdirmek niyetinde olmadığını bildirmişti.