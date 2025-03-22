ABD, Orta Doğu’ya İki Uçak Gemisi Gönderiyor

ABD YENİ UÇAK GEMİLERİYLE YEMEN’DE HUSİLERE YÖNELİK OPERASYONLARINI ARTIRIYOR

ABD, Yemen’deki Husilere yönelik saldırılarını artırma kararlılığıyla birlikte, gelecek ay bölgeye iki uçak gemisi göndermeyi planlıyor. Adının açıklanmaması kaydıyla Associated Press’e bilgi veren bir ABD’li yetkili, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Pasifik Okyanusu’nda görevde olan ‘USS Carl Vinson’ savaş gemisinin Orta Doğu’ya doğru hareket etmesi için talimat verdiğini ve Kızıldeniz’de görev süren ‘USS Harry S. Truman’ savaş gemisinin de en az bir ay daha bölgedeki görevine devam etmesi emrini perşembe günü imzaladığını açıkladı.

BÖLGEDE CAYDIRICILIK MESAJI

Haber, ABD’ye ait iki uçak gemisinin aynı anda bölgede bulunmasının, Husilere destek veren İran’a karşı net bir caydırıcılık mesajı taşıdığına dikkat çekiyor. ABD Başkanı, 19 Mart’ta yaptığı açıklamada Husilerin ABD hava saldırılarıyla tamamen ortadan kaldırılacağını bildirmiş ve İran’ı onlara askeri teçhizat sağlamayı derhal durdurması konusunda uyarmıştı.

SON 6 AYDA İKİNCİ KEZ GÖREVLENDİRİLİYOR

ABD, bu stratejik hamle ile son 6 ayda iki uçak gemisini aynı anda görevlendirirken, ‘USS Carl Vinson’ın gelecek ayın başlarında görev yerine ulaşması bekleniyor. Kızıldeniz’de operasyonlarına devam eden ‘USS Harry S. Truman’ın ise mart ayı sonunda ABD’nin Virginia eyaletindeki Norfolk kentine doğru yola çıkması planlanıyor.