ABD: Rusya-Ukrayna Anlaşması Üzerine Beyaz Saray Açıklaması

RUSYA VE UKRAYNA ANLAŞMASI

Beyaz Saray, yaptığı açıklamada, “Rusya ve Ukrayna Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaştı” dedi. Açıklamada, “ABD, Rusya’nın tarım ve gübre ihracatı için dünya pazarına erişiminin yeniden sağlanmasına yardımcı olacak” ifadesi yer aldı. Bu durum, Karadeniz’de güvenli seyrüseferin sağlanması amacıyla önemli bir adım olarak görülebilir.

GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

Beyaz Saray, Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek amacıyla yapılan görüşmelere dair detayları paylaştı. 23-25 Mart tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde Rus ve Ukraynalı heyetlerle teknik görüşmeler gerçekleşti. Açıklamada, askeri güç kullanımı ile ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmasının önlenmesi konusunda mutabakat sağlandığı vurgulandı.

ULUSLARARASI TİCARETİN DESTEKLENMESİ

Açıklamada, ABD’nin Rusya’nın tarım ve gübre ihracatına destek vermek için deniz sigortası maliyetlerini düşürmeyi ve liman ile ödeme sistemlerine erişimi geliştirmeyi hedeflediği belirtildi. Bu adımlar, dünya pazarında bu ürünlerin dolaşımını kolaylaştıracak.

ENERJİ ALTYAPISINA YÖNELİK ÖNLEMLER

Energy altyapılarına yönelik saldırıların yasaklanmasına ilişkin bir anlaşmanın uygulanması için önlemlerin geliştirileceği ifade edildi. Her iki ülke, üçüncü ülkelerin bu süreçteki katkılarını memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti. Ayrıca, Ukrayna heyetiyle yapılan görüşmelerde, savaş esirlerinin takası ve zorla nakledilen Ukraynalı çocukların geri dönüşü gibi konularda somut ilerleme kaydedildiği aktarıldı.

ABD’NİN ROLÜ VE GELECEK ADIMLAR

Açıklamada, ABD heyetinin her iki tarafa da, “ölümlerin durdurulmasının kalıcı bir barışın tesisi için temel bir gereklilik olduğu” yönündeki görüşünü yinelediği belirtildi. Beyaz Saray, Riyad’da varılan anlaşmalar çerçevesinde, barışçıl çözüm sürecine katkıda bulunma taahhüdünü vurguladı.