Abd, Sanaa’yı Vurdu: 12 Ölü

ABD ORDUSU YENİ SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİRİYOR

Yemen’deki İran destekli Husilere karşı operasyonlarını sürdüren ABD ordusu, bu sefer başkent Sana’nın el-Farwah bölgesini hedef aldı. Husilerin medya kanalı Al Masirah TV’deki habere göre, gerçekleştirilen saldırılarda bir pazar yerinin yakınlarında en az 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Ayrıca, yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade ediliyor. Yemen’in kuzeyinde bulunan Saada şehri de ABD operasyonlarının hedefleri arasında yer aldı.

TRUMP’IN SİYASİ TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart’ta yaptığı açıklamada, ABD ordusuna Yemen’deki İran destekli Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini bildirmişti. Bu gelişmenin ardından, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen’in çeşitli bölgelerinde Husi hedeflerine çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirmiş durumda. Son dönemde ABD ordusunun Yemen’in Hudeyde şehrindeki Ras İsa yakıt limanına düzenlediği saldırıda ise 80 kişinin hayatını kaybetmesi, 170 kişinin yaralanması dikkat çekti.