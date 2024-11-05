ABD Seçimlerinin Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

SEÇİM SONUÇLARININ AÇIKLANMASI KISMI GECİKEBİLİR

ABD’deki seçim sonuçları genellikle sandıklar kapandıktan birkaç saat sonra açıklanıyor. Bu yıl ise birçok eyaletteki başa baş yarış, sonuçların kesinleşmesini geciktirebiliyor. Merkezî bir sistemin olmaması nedeniyle her eyalet oyları kendi saat dilimine göre kapatıyor. İlk sandık kapanışı saat 18.00’de (TSİ 02.00), son sandık ise gece saat 01.00’de (TSİ 08.00) kapatılacak. Bazı eyaletlerde sonuçlar geç saatlerde duyurulacak. Eyaletler arasında oy farkı oldukça az olduğu takdirde yeniden sayım ve itirazlar süresi uzayabiliyor.

SALINCAK EYALETLERİN ÖNEMİ

ABD seçimlerinde genellikle belirleyici rol oynayan salıncak eyaletler, bu yıl da dikkat çekiyor. Bu seçimde öne çıkan salıncak eyaletler arasında Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan, Arizona, Nevada ve Wisconsin bulunuyor. Her eyaletin sandık kapanış saati farklılık gösteriyor.

– Georgia: TSİ 03.00

– North Carolina: TSİ 03.30

– Pennsylvania: TSİ 04.00

– Michigan, Arizona, Wisconsin: TSİ 05.00

– Nevada: TSİ 06.00

ERKEN OY KULLANIMINDA REKOR KIRILDI

Bu yıl Amerikalılar, erken oylamaya büyük bir ilgi gösterdi. Seçim günü gelmeden 77 milyondan fazla seçmen erkenden oy kullandı. Bu rakam, toplam seçmen sayısının neredeyse yarısına yakın bir oran oluşturuyor.

BAŞKANLIK YEMİN TÖRENİ TARİHİ

Seçim kazananı belirlendikten sonra, 20 Ocak 2025’te ABD Kongresi önünde yemin ederek görevine başlayacak.