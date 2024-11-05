ABD Seçimlerinin Sonuçları Ne Zaman Belli?

ABD SEÇİM SONUÇLARININ AÇIKLANMA SÜRECİ

ABD’de seçim sonuçları genellikle sandıkların kapanmasından birkaç saat sonra açıklanıyor. Ancak bu yıl birçok eyalette başa baş geçen yarışlar, sonuçların kesinleşmesini geciktirebilir. Her eyaletin oy kapatma zamanı kendi saat diliminde belirlendiği için merkezi bir sistem yok. İlk sandık, saat 18.00’de (TSİ 02.00) kapanırken, son sandık gece saat 01.00’de (TSİ 08.00) kapanacak. Bazı eyaletlerde sonuçlar geç saatlerde açıklanacak. Eğer eyaletler arası oy farkı çok az olursa, yeniden sayım ve itiraz süreci de uzayabiliyor.

SONUÇLARIN BELİRLENECEĞİ SALINCAK EYALTLER

ABD seçimlerinde sonucu etkileyen en önemli faktör, çekişmeli olan salıncak eyaletlerdir. Bu yıl dikkat çeken salıncak eyaletler arasında Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan, Arizona, Nevada ve Wisconsin bulunuyor. Her eyaletin sandık kapanış saatleri ise şöyle:

– Georgia: TSİ 03.00

– North Carolina: TSİ 03.30

– Pennsylvania: TSİ 04.00

– Michigan, Arizona, Wisconsin: TSİ 05.00

– Nevada: TSİ 06.00

ERKEN OY KULLANIMI REKOR KIRDI

Bu yıl Amerikalılar erken oylamaya büyük ilgi gösterdi. Seçim günü gelmeden 77 milyondan fazla seçmen erkenden oy kullandı. Bu oran, toplam seçmen sayısının neredeyse yarısına yakın bir rakama ulaşmış durumda.

BAŞKANLIK YEMİN TÖRENİ TARİHİ

Seçim galibi belirlendikten sonra, 20 Ocak 2025’te ABD Kongresi önünde yemin ederek göreve başlayacak.