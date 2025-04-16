ABD, Suriye’den Çekilecek İzlenimi Var

İSRAİL BASININDAN GELEN GÜNDEM HABERİ

İsrail medyası, Washington yönetiminin Suriye’den asker çekmeye başlayacağını ve bunun önümüzdeki 2 ay içinde kademeli olarak gerçekleşeceğini Tel Aviv yönetimine aktardığını öne sürdü. Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail’in ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını çekmesini engellemeye çalıştığını belirtti. Tel Aviv yönetimi, “Türkiye’nin yeni Suriye’de daha fazla stratejik varlık devralacağı korkusuyla” bu süreci durdurmaya gayret ediyor.

ABD’NİN ASKER ÇEKİMİNE YÖNELİK ENDİŞELER

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce Suriye’den asker çekmek istediğini duyurduğu hatırlatıldı. Uzun süredir bu plan üzerinde çalışan ve uygulamaya hazırlanan Pentagon’un, İsraillileri bu konuda bilgilendirdiği ifade edildi. İsrailli yetkililerin “ciddi endişelerini dile getirdiği” fakat bu durumun ABD’nin çekilme kararı üzerinde bir etkisi olmadığı kaydedildi. Üst düzey bir İsrailli yetkili, ABD’nin kuzey Suriye’den asker çekmesinin Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimi artırabileceğini belirtti.

TRUMP’IN ARABULUCULUK TEKLİFİNE İLİŞKİN TEPKİLER

Habere göre, ABD’nin Suriye’de yaşanan gelişmeler ve Trump’ın geçen hafta Beyaz Saray’daki toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söyledikleri İsrail güvenlik kurumlarını alarma geçirdi. İsrailli yetkililerin, Trump’ın arabuluculuk teklifini “güven verici” bulmadığı ifade edildi.

SURİYE’DE SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Son dönemlerde, İsrail’in Suriye’de Türkiye’nin konuşlanacağı belirtilen Humus iline bağlı Tedmur (Palmira) ilçesindeki T4 askeri üssüne yönelik gerçekleştirdiği saldırıların, ABD çekilmeden önce Türkiye’nin konuşlanmasını geciktirmek amacıyla yapıldığı ve `zamana karşı yarış` olarak değerlendirildiği aktarıldı. Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığının İsrail’in hareket özgürlüğünü kısıtlama ve gelecekte işgal altındaki Suriye topraklarına yönelik potansiyel bir tehdit oluşturma ihtimali, İsrail’i kaygılandırıyor.