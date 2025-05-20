ABD, Suriye Hükümetinin Başarısını Destekleyecek

RUBIO’DAN DÜŞÜNCE AÇIKLAMALARI

Suriye ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Rubio, ABD Kongresi’nde ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi duruşmasındaki ifadesinde, “Bu hükümetin başarılı olmasına yardımcı olmak istiyoruz çünkü alternatif tam ölçekli bir iç savaş ve kaos ve bu da elbette tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracak.” dedi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hükümetinin başarısız olmasının bölgeyi istikrarsızlaştırma riski taşıdığını aktaran Rubio, “Geçiş otoritesinin karşı karşıya olduğu zorluklar göz önüne alındığında, potansiyel bir çöküşe ve feci boyutlarda tam ölçekli bir iç savaşa, temelde ülkenin bölünmesine belki birkaç ay değil, haftalar uzaklıkta olduğunu değerlendiriyoruz.” şeklinde konuştu.

YEREL ORTAKLARLA KOORDİNASYON

Yaptırımların kaldırılmasının komşu ülkelerin Suriye hükümetine destek sağlamasını kolaylaştıracağına dikkat çeken Rubio, “ABD yetkilileri, özellikle kolluk kuvvetleri için ihtiyaç duydukları yardım konusunda Suriye’nin ihtiyaçları için yerel ortaklarla koordinasyon sağlayabilir.” ifadelerini kullandı. DAEŞ ile ilgili endişelerin dile getirildiği duruşmada, bu terör örgütünün mevcut Suriye yönetiminden “nefret ettiğini” belirten Rubio, Şara hükümetinin DAEŞ için “ciddi bir risk” oluşturduğunu vurguladı. Her geçen günün, “DAEŞ’in kendini yeniden oluşturma kabiliyetine ulaştığı bir gün” olacağına dikkat çeken Rubio, ABD’nin bu tehdidi önlemek amacıyla Suriye’de asker bulundurmaya devam edeceğini ifade etti.

İSRAİL’İN ENDİŞELERİ ÜZERİNE

Suriye’nin hükümetinin bir fırsat sunduğunu dile getiren Rubio, “Bir ulus inşa etmeye çalışıyorlar. Kendilerini devrim için bir fırlatma rampası olarak görmüyorlar.” sözlerini aktardı. İsrail başta olmak üzere bölgedeki diğer müttefiklerinin kaygılarına çözüm bulmaya çalıştığını belirten senatör, “Aslında, toplumun tüm unsurlarını kapsayan ve İsrail ile sınırlar veya başka bir şey için savaşmaya hiç ilgisi olmayan basit bir hükümetiniz varsa, bunun İsrail’in güvenliği için olağanüstü bir başarı olduğunu düşünüyorum.” dedi. Ayrıca, Suriye’deki Türk varlığından dolayı İsrail’in duyduğu endişelerle ilgili, geçici hükümetin yabancı askeri üslere izin verip vermeyeceğine dair karar vermesi gerektiğini vurguladı. Rubio, ABD’nin “Kürtlerin Suriye hükümetinin ve güvenlik güçlerinin daha geniş bir parçası olması için çalıştıklarını.” da ekledi.