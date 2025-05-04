ABD, Suudi Arabistan’a 3,5 Milyar $ Füze Satıyor

ABD’NIN SUUDİ ARABİSTAN’A FÜZE SATIŞI ONAYLANDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a 3,5 milyar dolar değerinde AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) satışını onaylıyor. Bu durum, ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan bir açıklama ile duyuruldu. Satışın ilk onayını aldığı ve sürecin resmiyet kazanması için ABD Kongresi’nin nihai onayının gerekli olduğu ifade edildi.

KÖRFEZ BÖLGESİ’NDE GÜVENLİK VE İSTİKRAR

DSCA, bu satışın, Körfez Bölgesi’nde siyasi istikrara ve ekonomik büyümeye katkı sağlayan bir ülkenin güvenliğini artıracağını belirtti. Ayrıca, ABD’nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını destekleyeceği vurgulandı. Açıklamada, “Bu satış, bölgede güvenliğin artırılması yoluyla ABD’nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını destekleyecek. Söz konusu ekipman ve destek, bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyecek” denildi. Suudi Arabistan’ın, ABD’den sonra dünyanın en büyük ikinci F-15 savaş uçağı filosuna sahip olduğu da hatırlatıldı.

SUUDİ ARABİSTAN’IN SAVUNMA KAPASİTESİ VE FÜZE ENVANTERİ

Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri, F-15C/D, F-15S, F-15SA ve Eurofighter Typhoon gibi platformlarda AIM-120 AMRAAM füzelerini aktif bir şekilde kullanıyor. Bu yeni satış, ülkenin görüş ötesi hava-hava füze envanterini genişleterek, özellikle İran ve Yemen’den gelebilecek tehditlere karşı savunma kabiliyetini artıracak. Daha önce 2021’de 650 milyon dolarlık 280 adet AIM-120C7/D füze satışı onaylanmıştı ve bu yeni anlaşma, daha büyük çaplı bir tedarik sürecini içeriyor. Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri, ABD’den sonra dünyanın en büyük ikinci F-15 savaş uçağı filosuna sahip.