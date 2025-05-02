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ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri Açıkladı

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NİSAN AYINDA TARIM DIŞI İSTİHDAM ARTIŞI

ABD’de Nisan ayında tarım dışı istihdam, 177 bin kişi artış gösterdi ve bu rakam piyasa beklentilerini aştı. Beklenti, artışın 138 bin olması yönündeydi. İşsizlik oranı ise Nisan ayında %4,2 seviyesinde sabit kaldı ve daha önceki dönemdeki oran ile aynı seviyeyi korudu.

ORTALAMA SAATLİK KAZANÇLARDA DEĞİŞİM

Nisan ayında ABD’de ortalama saatlik kazançlar aylık %0,2 oranında bir artış kaydetti. Beklentiler ise artışın %0,3 olacağı yönündeydi. Bir önceki dönemde de %0,3 olarak belirlenmişti. Yıllık bazda ortalama saatlik kazançlardaki artış ise %3,8 olarak belirlendi. Beklentiler yıllık artışın %3,9 olması yönündeydi ve bu oran da önceki %3,8 seviyelerinde kaldı.

PİYASALARA ETKİSİ

Tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında, ABD’de S&P 500 ve Nasdaq 100 vadelileri %0,8 oranında bir yükseliş gösterdi. Bu durum, piyasalardaki hareketliliği artırarak yatırımcıların dikkatini çekti.

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