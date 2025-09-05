Abd Tarım Dışı İstihdam Verisi Açıklandı! Altın Rekor Kırdı

ONS ALTIN REKOR KIRDI

Hafta başından bu yana rekorlar üstüne rekor kıran ons altın, ABD Tarım Dışı İstihdam verilerinin açıklanmasının ardından yeni bir rekor daha tazeledi. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında önemli hareketlilikler yarattı. Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyesini gören ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi, beklentilerin 75 bin olmasıyla karşılaştırıldığında, yalnızca 22 bin olarak açıklandı. Ayrıca, işsizlik verileri de beklenenden yüksek gelerek yüzde 4,3 olarak belirlendi. 3 Eylül Çarşamba günü altının onsu 3 bin 578 dolara çıkarak yeni bir rekor kırarken, gün içerisinde kritik veri açıklanmadan önce 3 bin 558 dolarda işlem görüyordu.

PİYASALARDA HAREKETLİLİK YAŞANDI

Küresel piyasalarda istihdam rakamlarının açıklanmasının ardından önemli değişimler yaşandı. Dolar endeksi, veri öncesinde 97,92 puanda aşağı yönlü hareket ederken, verinin açıklanmasının ardından 97,51 puana düştü.

ALTINDA YENİ REKORLAR GÖRÜLDÜ

Hafta başından bu yana rekor üstüne rekor kıran ons altın, kritik veri öncesinde 3 bin 552 dolarda yukarı yönlü hareketlilik gösterdi. İstihdam rakamlarının açıklanmasının ardından ons altın 3 bin 587 dolara çıkarak yeni bir rekor daha kırdı. Son günlerde gram altın da rekor tazelemeye devam ediyor ve veriler açıklanmadan önce fiyatı 4 bin 710 lira seviyelerindeyken, veriden hemen sonra 4 bin 738 liraya ulaştı.

DOLAR VE EURO’DA REKOR TAZELENDİ

Dolar/TL kuru, son günlerde sınırlı yükselişlerle birlikte rekorlar kırmaya devam ediyor. Veri öncesinde 41,24 lira olan dolar/TL, ardından 41,25 liraya yükseldi. Euro’nun dolar karşısında değer kazanmasıyla Türk lirası değer kaybı yaşıyor. Euro/TL 48,50 seviyesine çıkarak rekorunu tazeledi. Ayrıca, ABD istihdam raporu sonrası EUR/USD 1,17500 seviyesine ulaştı.

ABD BORSALARI YÜKSELİŞTE

ABD borsaları da önemli bir yükseliş kaydetti. Nasdaq, 23 bin 778 puana kadar sert bir yükseliş gösterirken, S&P 500, son günlerdeki yükselişleriyle birlikte kritik istihdam rakamları sonrasında yeni bir rekor kırarak 6 bin 553 puana yükseldi. Dow Jones endeksi de yükselişler yaşadı ve kritik istihdam rakamları sonrası 45 bin 595 puana ulaştı.