ABD, Türkiye’ye 305 Milyon Dolarlık Füze

ABD’DEN TÜRKİYE’YE YENİ ASKERİ İHRACAT ONAYI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik askeri ihracatlarda önemli bir adım attı. Uzun bir aranın ardından, Ankara’ya yönelik iki ayrı hava-hava füze satışına onay verildi. Toplam değeri 305 milyon doları bulan bu satış ile Türkiye’ye 110’dan fazla gelişmiş füze tedarik edilecek.

İKİ FARKLI FÜZE SİSTEMİ

İlk satış paketi, 79,1 milyon dolarlık bir bedelle 60 adet AIM-9X Sidewinder Block II kısa menzilli hava-hava füzesini ve bunlara eşlik edecek 11 adet güdüm birimini kapsıyor. Bu füzeler, özellikle yakın hava muharebelerinde yüksek manevra kabiliyeti ve hedefe kilitlenme başarısıyla öne çıkıyor. İkinci ve daha yüksek tutarlı satış ise 225 milyon dolarlık bir maliyetle 53 adet AIM-120C-8 AMRAAM orta-uzun menzilli hava-hava füzesi ile 6 güdüm birimini içeriyor. Bu sistem, Türkiye’nin hava savunma kabiliyetini önemli ölçüde güçlendirecek.

AIM-120C-8 AMRAAM FÜZESİ

Amerikan yapımı AIM-120C-8, uzun menzilli hava muharebelerinde etkili olması için geliştirilmiş bir füze sistemidir. Yaklaşık 180 kilometrelik menzil kapasitesine sahip olan bu füze, düşman uçaklarını görüş alanı dışından etkisiz hale getirme yeteneği sunuyor. RF (radyo frekansı) arayıcı başlığı ve gelişmiş güdüm sistemi sayesinde hedefini yüksek hassasiyetle takip edebiliyor. NATO ülkeleri başta olmak üzere birçok hava kuvvetinin envanterinde bulunuyor ve karadan fırlatılabilen NASAMS gibi hava savunma sistemlerinin kritik bileşeni olarak görev yapıyor.

AIM-9X SIDEWINDER BLOCK II FÜZESİ

Kısa menzilli hava muharebeleri için tasarlanan AIM-9X Sidewinder Block II, ABD’nin taktik hava üstünlüğünü temsil eden en gelişmiş sistemlerden biridir. Görüş içi angajmanlar için optimize edilen bu füze, 20 kilometreden daha kısa mesafelerde etkili olup, son derece çevik ve hedefe kilitlenme yeteneği itibarıyla oldukça başarılıdır. IIR (kızılötesi görüntüleyici) arayıcı başlığı ile hedefini anlık olarak izleyerek yüksek isabet oranı sağlıyor. Hem hava platformlarından hem de kara ya da deniz konuşlu sistemlerden fırlatılabilen bu füze, ABD’nin yanı sıra birçok NATO ülkesi tarafından aktif olarak kullanılıyor. Bu satış onayları, Türkiye ile ABD arasındaki savunma sanayii ilişkilerinde yeni bir hareketlenmenin işareti olarak değerlendiriliyor ve Türkiye’nin hava gücüne stratejik bir katkı sunması bekleniyor.