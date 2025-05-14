ABD, Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satıyor

ABD’DEN TÜRKİYE’YE HAVA-HAVA FÜZE SATIŞI ONAYI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik askeri ihracatlarda uzun bir aranın ardından önemli bir adım attı. Ankara’ya yönelik iki ayrı hava-hava füze satışına onay verildi. Toplam değeri 305 milyon doları bulan bu satışta, Türkiye’ye 110’dan fazla gelişmiş füze tedarik edilecek.

İKİ KATEGORİDE ÖNE ÇIKAN TEDARİKLER

İlk satış paketi, 79,1 milyon dolarlık bir bedelle 60 adet AIM-9X Sidewinder Block II kısa menzilli hava-hava füzesini ve bununla birlikte 11 adet güdüm birimini içeriyor. Bu füzeler, özellikle yakın hava muharebe ortamlarında yüksek manevra kabiliyeti ve hedefe kilitlenme başarısı ile dikkat çekiyor. İkinci satış ise 225 milyon dolarlık maliyetle 53 adet AIM-120C-8 AMRAAM orta-uzun menzilli hava-hava füzesini ve 6 güdüm birimini kapsıyor. Bu sistem, Türkiye’nin hava savunma kabiliyetini önemli ölçüde güçlendirecek özellikte.

AIM-120C-8 AMRAAM’IN ÖZELLİKLERİ

Amerikan yapımı AIM-120C-8, özellikle uzun menzilli hava muharebelerinde etkili olmak üzere geliştirilmiş ileri düzey bir füze sistemidir. Yaklaşık 180 kilometrelik menzil kapasitesi sayesinde düşman uçaklarını görüş alanı dışından etkisiz hale getirebilir. RF (radyo frekansı) arayıcı başlığı ve gelişmiş güdüm sistemi sayesinde hedefini yüksek hassasiyetle takip eden bu füze, NATO ülkeleri dahil birçok hava kuvvetinin envanterinde yer alıyor. Ayrıca, karadan fırlatılabilen NASAMS gibi hava savunma sistemlerinin kritik bileşenleri arasında görev yapmaktadır.

AIM-9X SIDEWINDER BLOCK II’NİN YETENEKLERİ

Kısa menzilli hava muharebeleri için tasarlanmış olan AIM-9X Sidewinder Block II, ABD’nin taktik hava üstünlüğünü temsil eden en gelişmiş sistemlerden biridir. Görüş içi angajmanlar için optimize edilen bu füze, 20 kilometreden daha kısa mesafelerde etkili olup son derece çevik yapısıyla hedefine kilitlenme konusunda üst düzey başarı gösteriyor. IIR (kızılötesi görüntüleyici) arayıcı başlığı sayesinde hedefini anlık olarak izlerken yüksek isabet oranı sağlıyor. Hem hava platformlarından hem de kara veya deniz konuşlu sistemlerden fırlatılabilen bu füze, ABD ve birçok NATO ülkesi tarafından aktif bir şekilde kullanılmakta.

Bu satış onayları, Türkiye ile ABD arasındaki savunma sanayii ilişkilerinde yeniden bir canlanma sinyali olarak değerlendiriliyor. Türkiye’nin hava gücüne stratejik bir katkı sağlaması bekleniyor.