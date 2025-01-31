ABD Uçak Kazasında Dalgıçların Zorlu Görevi

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ABD’yi etkileyen büyük bir uçak kazasında arama kurtarma çalışmaları zorlu şartlar altında ilerliyor. Washington yolundaki Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında, American Eagle’ın 5342 sefer sayılı uçağı ile bir Black Hawk askeri helikopterinin çarpışması sonucu 67 kişi yaşamını yitirdi. Dalgıçlar, jet yakıtı kokusuyla mücadele ederken kurbanları sudan çıkardıklarında cenazelerin parçalandığını gördü. Bir yangın teknesinin güvertesinde ise kan biriktiği açıklanıyor.

GÖRÜŞ MESELESİ ZORLAŞIYOR

Uzmanlar, Washington DC’de meydana gelen çarpışmada kurtarma çalışması yapan dalgıçların, uçağın birkaç metre su üzerinde durmasına rağmen yoğun çamur ve neredeyse sıfıra inen görüş mesafesi nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığını aktarıyor. Kansas Wichita’dan 64 yolcu taşıyan uçağın bir ABD Ordusu helikopteriyle çarpışmasının ardından en az 14 kişinin hala kayıp olduğu ve onlarca cesedin çıkarıldığı bildiriliyor.

EMNİYET KEMERİ DETAYLARI

New York merkezli dalgıç ve kurtarma ekibi olan Lifeguard Systems’ın kurucusu ve kurtarma eğitmeni Butch Hendrick, gövdenin yalnızca birkaç metre su içinde durmasına rağmen koşulların kurtarma sürecini son derece zorlu hale getirdiğini belirtiyor. CNN International’a konuşan Hendrick, “Çamur ciddi bir sorun oluşturuyor. Görüş mesafesinin oldukça düşük olması, dalgıçların hava aracını hissederek geçmeleri gerektiği anlamına geliyor, bu da kabartma yazı okuyormuş gibi bir duruma yol açıyor. Ayrıca şimdi parçalanmış bir gövdeyle baş etmek zorundalar” dedi. Hendrick, dalgıçların her adımda sıkıntılar ve tehlikelerle yüzleşme ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekerek, “Uçağın içinde son derece dikkatli olmaları gerekiyor” dedi. Hendrick, nehirdeki yakıt ve enkazın neden olduğu kirlilik tehlikelerine de vurgu yaptı. Uçak emniyet kemerlerinin, otomobil emniyet kemerlerinden farklı olarak, omuz kayışları olmadan tasarlandığını belirten Hendrick, bu nedenle “cesetlerin hala koltuklarında olmayabileceğini” ifade etti.