abd Vatandaşı Igor Alishayev Antalya’da Öldürüldü

DOĞA FOTOĞRAFÇISI ANTALYA’DA HAYATINI KAYBETTİ

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesine, doğa fotoğrafları çekmek için Türkiye’ye gelen ABD vatandaşı Igor Alishayev, yaşadığı mahallede tanıştığı İsmail Kara’nın evinde kalmaya başladı. İkili, alkol alırken aralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. İsmail Kara, bu sırada Alishayev’i bıçakladı. Kavga esnasında Kara da yaralandı. Olayın ardından, hemen jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Igor Alishayev’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Bıçaklama olayında yaralanan İsmail Kara, tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Çıkarıldığı sulh ceza hakimliği, Kara’yı “kasten öldürme” suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.