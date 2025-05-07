ABD Ve Husiler Arasında Ateşkes Sağlandı

UMMAN DIŞİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, sosyal medya platformlarından bir açıklama yaparak, “Umman’ın, Yemen’in başkenti Sana’daki ilgili makamlar ve ABD ile gerginliği azaltma amacıyla gerçekleştirdiği son görüşmeler ve temasların ardından, çabalar iki taraf arasında bir ateşkes anlaşmasıyla sonuçlandı” ifadelerini kullandı.

SEYRÜSEFER ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TEMİNATI

Kızıldeniz ve Babu’l Mendeb Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınacağını vurgulayan Busaidi, “Gelecekte, hiçbir taraf Kızıldeniz ve Babu’l Mendeb Boğazı’nda ABD gemileri de dahil olmak üzere diğerini hedef almayacak, böylece seyrüsefer özgürlüğü ve uluslararası ticari nakliyenin sorunsuz akışı sağlanacaktır” şeklinde konuştu.

ÇABALARA TEŞEKKÜR VE GELECEK UMUTLARI

Busaidi, Umman’ın bu süreçteki çabalarına karşılık olumlu yaklaşım gösteren taraflara da şükranlarını sunarak, bunun herkes için adalet, barış ve refaha ulaşma yolunda birçok bölgesel konuda daha fazla ilerlemeye kapı açmasını umduğunu belirtti.