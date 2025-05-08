ABD Ve İngiltere Tarife Görüşmeleri Başladı

HIZLI GÜMRÜK VERGİSİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci dönemine Ocak 2025’te başlayarak 72 gün içerisinde dünya ticaretini derinden etkileyen gümrük vergilerini duyurdu. Özellikle Çin’e ağır müeyyideler getiren Trump, Türkiye’yi en düşük yüzde 10’luk vergi oranıyla muaf tutarken, Avrupa Birliği’ne yüzde 39, İngiltere’ye ise yüzde 10 oranında tarifeler uyguladı. Ancak piyasalardaki dalgalanmalar ve tepkiler sonucu Trump, tarifeleri 90 gün süreyle erteledi. Şu an, ABD ile İngiltere arasında tarife indirimine yönelik bir anlaşma bekleniyor.

PAZARLARDAKİ VOLATİLİTE

Trump’ın “Kurtuluş Günü” olarak adlandırdığı tarife duyurusu, ABD’nin en büyük 500 firmasıyla ilgili S&P 500 endeksini etkiledi. Duyurunun yapıldığı gün, 2 Nisan 2025’te endeks yüzde 15 değer kaybı yaşayarak tarihi bir düşüşe imza attı. Gerçek zamanlı verilere göre, S&P 500 8 Mayıs 2025 itibarıyla 563.765 USD seviyesine ulaşmış olsa da, Nisan ayındaki dalgalanma piyasaları derinden etkiledi. Trump’ın Çin dışındaki tarifeleri 90 gün ertelediği karar sonrası, 9 Nisan’da endeks yüzde 12 oranında rekor bir kazançla toparlandı.

İNGİLTERE İLE ANLAŞMA PERDE ARDINDA

Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, 9 Mayıs 2025 sabahı saat 10:00’da Oval Ofis’te “büyük bir ticaret anlaşması” duyuracağını belirtti. İngiltere, özellikle çelik ve otomotiv sektörlerinde uygulanan yüzde 25’lik tarifelerin kaldırılmasına yönelik taleplerde bulunuyor. ABD ise ilaç ve teknoloji alanında Londra’dan atılımlar bekliyor. BBC’ye göre, yeni anlaşmanın tüm vergilerin kaldırılmasını içermesi gündemde.

KÜRESEL ETKİLERİ

Trump’ın uyguladığı tarifeler, küresel piyasalarda derin etkiler yarattı. The Guardian’a göre, S&P 500 endeksinin Nisan’daki yüzde 15’lik düşüşü, 1950’lerden bu yana gerçekleşen en büyük dört günlük kayıp olarak kaydedildi. Avrupa Birliği, 21 milyar euro değerindeki ABD ürünlerine yanıt olarak misilleme tarifeleri planlarken, Kanada da 20.1 milyar dolarlık ürünlerine yüzde 25 oranında vergi getirdi. Trump’ın çelik ve alüminyum tarifeleri, ABD’nin Kanada’dan ithal ettiği 31.3 milyar dolarlık çeliği ve 27.4 milyar dolarlık alüminyumu doğrudan etkiledi.