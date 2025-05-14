Abd Ve Suriye Bakanları Türkiye’de Toplanacak

ABD VE SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANLARI GÖRÜŞECEK

Türk diplomatik kaynaklara göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye Dışişleri Bakanı Asaad el-Şeybani’nin görüşmesinin büyük ihtimalle 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya’da gerçekleşmesi planlanıyor. Bu görüşme, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı çerçevesinde yapılacak.

NATO TOPLANTISI KAPSAMINDA GÖRÜŞME OLACAK

ABD Başkanı Donald Trump, Rubio’nun Türkiye ziyareti sırasında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şeybani ile bir araya geleceğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio’nun 14-16 Mayıs tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacağını açıkladı.

DİPLOMATİK TEMASLARIN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

ABD yönetimi, Suriye’nin uluslararası topluma entegrasyonuna yönelik çabaları destekliyor ve ABD-Suriye arasındaki diplomatik temasları artırmayı amaçlıyor. Görüşmenin kesinleşmesi durumunda, bu temasın NATO toplantısı çerçevesinde gerçekleşmesi, bölgesel diplomasi açısından kayda değer bir adım olarak görülüyor.