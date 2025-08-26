ABD Vize Ücretleri Arttı: 1 Ekim’den İtibaren

VİZE ÜCRETLERİ CİDDİ ŞEKİLDE ARTTI

ABD’nin uygulamaya koyduğu “Visa Integrity Fee” kapsamında, özellikle turist vizelerinin maliyetinde kayda değer bir artış gözlemleniyor. Önceden 185 dolar olan B1/B2 vizeleri, bu yeni ek ücrete ek olarak 435 dolara yükseldi. Bu durumda başvuru maliyetlerinde yüzde 135 oranında bir artış yaşanmış oldu. Ayrıca, öğrenci vizeleri (F, J, M) ve çalışma vizeleri (H-1B, L-1, O-1) de bu ek ücretten etkileniyor. Ancak Vize Muafiyet Programı (ESTA) kapsamındaki yolcular bu ek ücretten muaf tutuldu. Fakat ESTA başvuru ücretinde de artış yaşandı. Bu sebeple, vize almadan ABD’ye seyahat edebilen yolcuların da ek maliyetle karşılaşması mümkün oluyor.

ÜCRET GERİ ALINABİLİR Mİ?

ABD yasaları teorik olarak, ücretlerin iade edilmesine olanak tanıyor. Fakat vizelerin uzun süreli geçerliliği ve uygulamanın detaylarındaki belirsizlikler nedeniyle, çoğu başvuru sahibinin fiilen geri ödeme alma ihtimalinin düşük olduğu ifade ediliyor.

EKONOMİYE ETKİSİ TARTIŞMALI

Kongre Bütçe Ofisi (CBO), yeni ek ücretlerle birlikte yıllık 2,7 milyar dolarlık bir gelir elde edilmesini beklediklerini açıkladı. Ancak turizm sektörü temsilcileri, artan maliyetlerin ABD’ye olan ilgiyi azaltarak 29 milyar dolara kadar kayıplara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle 2026 FIFA Dünya Kupası ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları öncesinde bu uygulamanın uluslararası katılımcılarda azalmaya yol açabileceği dile getiriliyor.

TURİST SAYISINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI

Uygulama henüz devreye girmeden, ABD’ye gelen yabancı turist sayısında yüzde 6 oranında bir düşüş yaşandı. Bazı ülkelerde ise rezervasyonların yüzde 40–60 oranında gerilediği bildiriliyor. Uzmanlar, bu olguların vize ücretlerindeki artışla birlikte daha da derinleşebileceğini vurguluyor.

DÜNYANIN EN PAHALI VİZELERİ ARASINDA

Yeni düzenleme sonrası ABD vizeleri, artık uluslararası anlamda en pahalı vizeler sıralamasına girdi. Bu durumun, özellikle turizmde büyük hedefler belirleyen Çin gibi ülkelerle rekabette ABD’nin elini zayıflatabileceği değerlendiriliyor.

ABD’NİN CAZİBESİ AZALABİLİR

ABD’nin vize ücretlerinde yaptığı bu yüksek artış, hem turizm hem de eğitim ve iş gücü hareketliliği üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Uzmanlar, maliyet yükselişinin ABD’nin küresel çekiciliğini azaltabileceği görüşünde birleşiyor.