Abd, Yemen’de Yakıt Limanını Vurdu. 38 Ölü, 102 Yaralı Var

ABD Saldırıları Devam Ediyor

ABD ordusu, Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son olarak, ülkenin Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa yakıt limanı vuruldu. Bu saldırı sonucunda sağlık görevlileri de dahil olmak üzere 38 kişi hayatını kaybetti, 102 kişi yaralandı. Sivil savunma ekipleri, limanda çıkan yangını söndürmek ve yaralıları kurtarmak için çalışmalarına devam ediyor.

Husilere Yönelik Açıklama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Ras İsa yakıt limanının Husilere yönelik son saldırılar kapsamında hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, “ABD kuvvetleri, İran destekli Husilerin yakıt kaynaklarını ortadan kaldırmak ve 10 yılı aşkın süredir bölgeyi terörize etmek için kullandıkları yasadışı gelirden mahrum bırakmak için harekete geçti. Bu saldırıların amacı, kendi vatandaşlarını sömürmeye ve onlara büyük acılar yaşatmaya devam eden Husilerin ekonomik güç kaynaklarını zayıflatmaktır” denildi. Husilerin terör örgütü olarak tanınmalarına rağmen destek alan ülke ve şirketlerden faydalanmaya devam ettikleri belirtildi. “İran destekli Husiler, yakıtı askeri operasyonlarını sürdürmek ve ithalattan elde ettikleri kârla ekonomik fayda sağlamak için kullanmaktadır. Bu yasadışı satışlardan elde edilen karlar doğrudan Husilerin terörist faaliyetlerini finanse etmektedir. Bu yakıt Yemen halkına meşru bir şekilde sağlanmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Husilerin Yanıtı ve Hedefi

Ras İsa yakıt limanına yapılan son saldırının “Husi boyunduruğundan kurtulmak ve barış içinde yaşamak isteyen Yemen halkına zarar vermeyi amaçlamadığı” vurgulandı. Ayrıca, “Husiler, İranlı efendileri ve onların terörist eylemlerine bilerek yardım ve yataklık edenler, dünyanın bir terör örgütüne yasadışı yakıt ve savaş malzemesi kaçakçılığını kabul etmeyeceği konusunda uyarılmalıdır” açıklaması yapıldı. Husiler, 7 Mart’ta yaptıkları bir açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin verilmesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ise, 15 Mart’ta Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini belirtmiştir. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin hedef olacağını ifade ederek, saldırılar devam ettiği sürece deniz seferlerine engellemelerin Washington’ı da kapsayacağını söylemiştir.