Abd’yi Fırtına Vurdu: 23 Kişi Hayatını Kaybetti

ŞİDDETLİ FIRTINA ETKİSİ

ABD’nin orta kesimi ile doğu kıyısı arasını etkisi altına alan şiddetli fırtına, hortum ve dolu büyük yıkıma neden oldu. Ağaçlar, elektrik hatları ve pek çok araç devrilirken, evlerin çatıları uçtu. Cadde ve sokaklar adeta bir savaş alanı haline geldi. Michigan’dan Tennessee eyaletine kadar en az 600 bin kişi elektriksiz kaldı.

HASARLI EVLER VE CAN KAYIPLARI

Missouri eyaletine bağlı St. Louis kentinde 5 binden fazla ev ciddi şekilde hasar gördü. Kentucky Valisi Andy Beshar, fırtına nedeniyle eyalette en az 14 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Missouri eyaletinde 7, Virginia’da ise 2 can kaybı kaydedilmekle birlikte toplamda 23 kişi hayatını kaybetti.