Abdi: Türkiye İle Görüşmeye Açığım

SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİ’NİN AÇIKLAMALARI

Suriye’nin kuzeydoğusunu kontrol eden, YPG’nin temelini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) lideri Mazlum Abdi, gerçekleştirilen açıklamada Türkiye ile hem doğrudan hem de dolaylı temaslar yürüttüklerini bildirdi. Abdi, Shams TV’ye yaptığı röportajda, Türkiye ile doğrudan iletişim kanallarının mevcut olduğunu ve bu ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik açık olduklarını ifade etti.

TÜRKİYE İLE İLETİŞİM KANALLARI

Abdi, bu bağlamda, “Türkiye ile doğrudan temaslarımız, iletişim kanallarımız var. Ayrıca arabulucular aracılığıyla da görüşmeler yürütüyoruz” şeklinde konuştu. Bu temasların ne zamandan beri sürdüğüne dair detay vermekten kaçındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme planı olup olmadığı sorulduğunda, “Şu an böyle bir plan yok ama ben karşı değilim. Türkiye ile savaş halinde değiliz. İlişkiler gelişebilir, bu konuda açığız” şeklinde yanıtladı.

Ateşkes ve İlişkilerin Geleceği

Abdi, geçmişte SDG güçleri ile Türkiye destekli gruplar arasında meydana gelen sert çatışmalara değinirken, son iki aydır geçici bir ateşkesin yürürlükte olduğunu belirtti. Bu ateşkesin kalıcı hale gelmesi için umutlu olduğunu dile getirdi.

ANKARA’DAN RESMİ YANIT GELMEDİ

Abdi’nin bu açıklamalarına karşı Ankara’dan henüz resmi bir cevap gelmedi. Yine de, Al-Monitor haber sitesine göre Türkiye, Abdi ile üst düzey bir Türk yetkilisinin görüşmesini önermişti. Bir Türk diplomatik kaynağı, bu iddiayı reddederek, “Haberde yer alan Türkiye ve yetkililerimize dair iddialar doğru değildir” dedi. Ancak herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Mazlum Abdi, Mart ayında Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa ile, yarı özerk yönetimin Şam merkezli devlet kurumlarına entegre edilmesiyle ilgili bir anlaşma imzaladıklarını hatırlattı. Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, SDG’yi bu anlaşmanın uygulanmasını geciktirmekle suçlamıştı. Röportajında, İsrail ile olan ilişkilere dair iddialara da açıklık getiren Abdi, “Bu iddialar doğru değil. İsrail ile hiçbir bağımız yok” diyerek suçlamaları reddetti. Bununla birlikte, bölgedeki komşularla iyi ilişkiler kurma niyetinde olduklarını vurguladı.