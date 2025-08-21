Abdulkadir Uraloğlu Duyurdu: Zengezur Koridoru Atılıyor

BARIŞ ANLAŞMASI VE ZENGEZUR KORİDORU’NUN AÇILIŞI

Ermenistan ve Azerbaycan arasında sağlanan barış, bölgenin huzuru ve ekonomisi için önemli bir adım oldu. Bu barış ile birlikte Zengezur Koridoru’nun kullanıma açılması için önemli gelişmeler yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın temelinin 22 Ağustos Cuma günü atılacağını açıkladı.

İNŞAATİ BAŞLIYOR

Bakan Uraloğlu, 224 kilometrelik demiryolu hattının Zengezur Koridoru’nun kritik bir bileşeni olduğunu belirtti. Uraloğlu, “Zengezur Koridoru’nun işlerlik kazanmasıyla birlikte Pekin’den Londra’ya kadar uzanan doğu-batı hattı daha verimli işleyecek.” dedi. Türkiye’nin doğusunda yük ve yolcu taşımacılığını geliştirecek olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın temeli, 22 Ağustos’ta atılacak. Uraloğlu, hattın Türkiye’nin lojistik kapasitesini artıracağını ve Asya’ya uzanan ticaret yollarında ülkenin jeostratejik güven adası olma özelliğini pekiştireceğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan 2,4 milyar avroluk dış finansman ile proje hayata geçiriliyor. Uraloğlu, “Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu’nu 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu inşa edeceğiz. Hattımız yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak.” şeklinde bilgi verdi. Proje içerisinde 5 tünel, 19 aç-kapa tüneli, 3 viyadük, 10 köprü, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfez bulunacak.

ZENGEZUR KORİDORU’NUN STRATEJİK ROLÜ

Bakan Uraloğlu, temeli atılacak hattın Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki bağlantıyı sağlayacak Zengezur Koridoru’nun önemli bir parçası olduğunu belirtti. “Bu hat sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz yeni bir demiryolu bağlantısı daha sağlanacak.” diyen Uraloğlu, bu projenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun üretim potansiyelinin dış pazarlara daha hızlı ulaşmasını sağlayacağını ifade etti. Ayrıca Akdeniz’in turizm potansiyelinin artacağı, Trans-Hazar ve Kuzey-Güney koridorlarının güçleneceği ve Türkiye’nin bölgesel işbirliğinin merkezine yerleşeceği vurgulandı. Zengezur Koridoru’nun işlerlik kazanmasıyla birlikte Pekin’den Londra’ya uzanan Doğu-Batı hattının daha verimli işleyeceği belirtiliyor. Orta Koridor’un demiryolu ve karayolu yük taşıma kapasitesi de artacak.