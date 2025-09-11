Abdullah, Akrepten Zehir Elde Ediyor

DİYARBAKIR’DA MESLEK DEĞİŞİMİ

Diyarbakır’da inşaat ustası olarak çalışan Abdullah Fidanten, meslek değişikliği yaparak Lice ilçesinde kendi tesisini kurdu. Çocukluk yıllarından itibaren akrep ve yılanlara karşı bir ilgi duyan Fidanten, 10 yıl önce antik zamanlarda akrep zehrinin tedavi yöntemlerinde kullanıldığıyla ilgili izlediği belgesellerden etkilenerek bu alanda araştırmalar yapmaya başladı.

AĞIR İLGİ VE YENİ TESİS

Geçimini sağlamak için inşaat sektöründe çalışmasına rağmen, akrepleri üretme kararı alan Fidanten, geçen yıl kasım ayında gerekli izinleri alarak ilk olarak 400 kara akreple (androctonus crassicauda) tesisini kurdu. Bu süreçte babasının da desteğiyle, Lice ilçesinde akrepler ve zehirleri üzerine çalışmalar başlattı.

Akrepleri Yetiştiriyor VE ZEHRİNİ ELDE EDİYOR

Fidanten, şu an tesisinde 3 bin akrebe sahip ve bu akreplerin zehirini elde etmek amacıyla ayda bir kez sağım yapıyor. Her 300 akrepten temin ettiği 1 gram zehri, eksi 200 derecede saklıyor. Yetiştirdiği akreplerin zehri, ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılmak üzere ihraç edilecek.