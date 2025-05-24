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Abdullah Gül, Özbekistan’ı övdü

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ABDUALLAH GÜL’ÜN ORTA ASYA ZİYARETİ

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görevini sona erdirdikten sonra genellikle kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. Ancak, bu kez Orta Asya turuna çıkarak sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapmaya başladı. Gül, Özbekistan’a gerçekleştirdiği ziyaretin duyurusunu kendi sosyal medya hesabından yaptı.

ÖZBEKİSTAN’I KEŞFETTİ

Gül, Taşkent, Semerkand, Buhara ve Hive’yi ilk defa ziyaret ettiğini ifade ederek, bu şehirlerde gördüğü kalkınma ve dinamizmden dolayı duyduğu memnuniyeti aktardı. Ziyaretinin izlenimlerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Gül, Türk-İslam medeniyetinin önemli şehirlerini keşfettiğini belirtti.

TARİHİ ŞEHİRLERİ İNCELEDİ

Görünüşe göre Gül, Özbekistan’daki gelişmeleri “takdire şayan” olarak değerlendirdi. “Türk-İslam tarihinin ‘Altın Çağı’nın yaşandığı Taşkent, Semerkand, Buhara ve Hive’yi ilk defa ziyaret ediyorum. Özbekistan’da gördüğüm değişim, dinamizm ve kalkınmayı çok takdir ettim,” sözleriyle bu şehirlerdeki izlenimlerini dile getirdi. Ziyaretine eşi Hayrünnisa Gül de eşlik etti.

PAYLAŞILAN FOTOĞRAFLAR

Gül’ün sosyal medya hesabında yer alan fotoğraflarda, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte tarihi yerlerde verdiği pozlar dikkat çekiyor. Semerkand’daki Registan Meydanı, Buhara’daki tarihi yapılar ve Hive’nin koruma altında olan mimarisi önünde çekilmiş fotoğraflar göz kamaştırıyor. Abdullah Gül’ün bu özel ziyaretine ilişkin paylaşımlar, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

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