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Spor

Aboubakar İçin Kocaelispor’dan Açıklama

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HATAYSPOR’DA AYRILIK SÖYLENTİLERİ

Trendyol Süper Lig’de, küme düşme hattında yer alan Hatayspor, oyuncu transferleri konusunda hareketli günler geçiriyor. Kaleci Erce Kardeşler’den sonra, forvet oyuncusu Vincent Aboubakar ile ilgili de ayrılma iddiaları ortaya çıkmış durumda. Özellikle sosyal medya üzerinden yayılan söylentiler, Aboubakar’ın Trendyol 1. Lig’in lideri Kocaelispor ile anlaşacağı yönünde.

KOCALİSPOR’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kocaelispor yönetimi, Aboubakar ile ilgili gelişmeleri doğrulayan açıklamalarda bulundu. Bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak edilirken, kulislerde Aboubakar’ın Kocaelispor’a katılacağı görüşleri giderek güçleniyor. Futbolseverler, iki kulübün bu transfer konusunda nasıl bir adım atacağını bekliyor.

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