Aboubakar’ın Kocaelispor’a Transferi Yakın

TRANSFER İDDİALARI GÜÇLENİYOR

Beşiktaş’tan Hatayspor’a transfer olan Vincent Aboubakar hakkında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Hatayspor’da sezona başlayan Aboubakar, son haftalarda attığı gollerle formunu yükseltiyor. Ajansspor’un bildirdiğine göre, 1. Lig’in şampiyonluk için en iddialı takımlarından biri olan Kocaelispor, Aboubakar transferi için girişimlere başladı ve anlaşma aşamasına geldi. Tarafların mutabakata yakın olduğu ifade ediliyor.

KARİYERİ VE PERFORMANSI

33 yaşındaki Kamerunlu golcü, kariyeri boyunca Valenciennes, Lorient, Porto, Beşiktaş, Al-Nassr, Beşiktaş ve Hatayspor gibi kulüplerin formalarını giydi. Hatayspor’da 21 maçta 16’sında ilk 11’de yer alan Aboubakar, bu süreçte 7 gol atarak 2 asist yaptı. Performansıyla dikkat çeken oyuncunun yeni takımı merakla bekleniyor.