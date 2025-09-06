Gündem

Acı Haber Bakan Yerlikaya Duyurdu!

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar’ın atış eğitimi sırasında yaşanan bir kaza sonucunda şehit olduğunu belirtti. Bu üzücü olay, memleketin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

ŞEHİT PİLOTUN KAZA ANLARI

Bakan Yerlikaya’nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, Mustafa Karapınar, atış eğitimi esnasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı sırada, silahın kazaen ateş alması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karapınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

BAKAN YERLİKAYA’NIN BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİ

İçişleri Bakanı, paylaşımda “Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.” şeklinde ifadelerle, olayın ardından yaşanan üzüntüyü paylaştı.

