Acıbadem Mahallesi’nde Yangın: 1’i Ağır 8 Yaralı

acibadem-mahallesi-nde-yangin-1-i-agir-8-yarali

Yangın Korku Tandırdı

Acıbadem Mahallesi Haşim Bey Sokak’ta yer alan 4 katlı bir binanın giriş katında bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, hızla binayı sararak yayıldı. Üst katlarda mahsur kalan bazı sakinler, kendi çabalarıyla binadan dışarı çıkmayı başardı. Diğerleri ise balkon ve pencereleri açarak nefes almaya çalıştı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri belirtilen adrese intikal etti.

Mahsur kalanlar arasında, iki kızıyla beraber bulunan ve yürüme güçlüğü çeken yaşlı bir kişinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı bildirildi. Yangında aralarında çocukların da bulunduğu biri ağır olmak üzere toplam 8 yaralı, hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık bir saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.

