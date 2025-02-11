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Spor

Acun Ilıcalı’dan Mertens Eleştirisi: Suçlayalım

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HAKEMİN TEHDİT EDİLMESİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Beyaz TV’ye açıklamalarda bulunan Ilıcalı, “Hakem (Oğuzhan Çakır) daha önce tehdit edilmiş bir hakem; ‘Burada maç yönetemezsin’ dendi, o da penaltıyı verdi. Biz bunun neresindeyiz ya! Biz niye suçlanıyoruz G.Saray tarafından? Orta hakemlerin, o statta ne derece fahiş hatalar yaptıkları, bir kez daha görüldü. Orada verilmesi gereken 5 tane kırmızı kart verilmedi” dedi.

SUÇLAMALAR VE HATALAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Ilıcalı, sözlerine devam ederek, hakemler ile ilgili ortaya atılan eleştirileri değerlendirdi ve durumun adalet sorgulamasına yol açtığını vurguladı. Hakemlerin performansları ve maç içerisindeki kararlarının, takımlar üzerindeki etkisini belirterek, ortada bir karmaşa olduğunu dile getirdi.

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