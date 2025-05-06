Acun Ilıcalı İddiaları Yalanladı! Suni Gündem Var

ACUN ILICALI’DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe’nin Asbaşkanı Acun Ilıcalı, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Son birkaç gündür, Futbol Takımımız odağında, alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır. Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylemler gibi teknik direktör gündeminin de gerçeklerle ilgisi yoktur.” ifadelerini kullandı.

İDDİALARA İTİBAR EDİLMESİN

Ayrıca, Ilıcalı açıklamasının devamında, “Gerçek dışı bu iddiaların hiçbirine itibar edilmemesini rica ederim.” diyerek, ortaya atılan spekülasyonların asılsız olduğunu vurguladı. Bu açıklamalar, takımın yöneticisi olarak kendi pozisyonunu net bir şekilde ifade etme ihtiyacından doğdu.