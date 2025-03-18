Adalet Bakanı: Silah Bırakma Şartı Önemli

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi’nde basın temsilcileriyle bir araya gelerek güncel konulara ilişkin soruları yanıtladı. Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın örgüte yönelik silah bırakma ve fesih çağrısını yorumlayan Tunç, “Silah bırakma şartı yerine getirilmezse terörle mücadele devam eder” şeklinde konuştu. Ayrıca, yargı reformu, af tartışmaları ve Öcalan’ın cezaevi koşulları hakkında da önemli bilgiler verdi.

öcalan’ın çağrısı ve muhataplık durumu

Tunç, Öcalan’ın çağrısına yönelik olarak, “Terör örgütü elebaşının kendi örgütüne yönelik bir çağrısı var. Kongrenizi toplayın, örgütü feshedin, silahlar bırakılsın diyor. Muhatap devlet değil, örgüt” dedi. Öcalan’ın çağrısında herhangi bir şart olmadığını belirten Bakan, “Silah bırakılmazsa devletin terörle mücadeleden vazgeçmesi söz konusu olamaz. Hedefimiz, ülkemizi 40 yıldır kanatan bu beladan kurtarmak” şeklinde ifade etti. Van ziyaretinde halkın sürece umutla yaklaştığını da gözlemlediğini ekledi.

umut hakkı ve cezaevi şartları

Öcalan’ın cezaevi koşulları ve “umut hakkı” konularına değinen Tunç, “Umut hakkı bizim mevzuatımızda, kanunlarımızda olan bir konu değil. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında koşullu salıverme, ölüm cezasından çevrilmişse uygulanmıyor” dedi. Bakan, Öcalan için kişiye özel bir düzenleme ya da iyileştirme olmadığını, cezaevi koşullarının mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü vurguladı. “İmralı’da tecrit yok, sağlık durumuyla ilgili iddialar dezenformasyon” ifadelerini ekledi.

af tartışmaları ve düzenlemeler

Tunç, hasta hükümlüler ve Kovid-19 izinleriyle ilgili düzenlemelerin af olarak değerlendirilmesini doğru bulmadığını ifade etti. “Gündemde genel af söz konusu değil. Kovid izniyle ilgili talepler değerlendirilebilir, ancak bu bir af değil” şeklinde konuştu. 31 Temmuz 2023 sonrası cezası kesinleşmeyenlerin bu düzenlemeden faydalanamaması nedeniyle çalışmaların sürebileceğini belirtti.

terörle mücadele ve yargı reformu

Tunç, terörle mücadelenin sürece zarar vermeden devam etmesi gerektiğini vurguladı. “Çağrı olumlu cevap bulursa Türkiye’de terör biter, bu çok önemli bir aşama” şeklinde ifade etti. Yargı reformuna da değinen Bakan, “Ceza ve hukuk yargılamalarını hızlandıracak paketler hazır, yaz öncesi Meclis’e sunulacak. Yeni, sivil bir anayasa ile Türkiye Yüzyılı’na başlamalıyız” dedi.

öcalan’ın görüntülü çağrı durumu ve i̇mamoğlu eleştirisi

“Öcalan nevruzda görüntülü çağrı yapacak mı?” sorusuna Tunç, “Canlı bağlantı mevzuatta yok, mektup gönderebilir. Talep olursa değerlendirilir” yanıtını verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadelerini ise “Çok çirkin, CHP ve kendisi adına talihsizlik” şeklinde değerlendirdi. İmamoğlu’nun yargı süreçlerini eleştirisine ise “Yargı bağımsızdır, ‘çabuk karar ver’ diyemezsiniz” diyerek karşılık verdi.