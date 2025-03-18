Adalet Bakanı: Terör Örgütü Feshedilmeli

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Dikmen Hakimevi’nde basın mensuplarıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Tunç, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu ön plana çıkararak, Türkiye’nin 40 yıldır devam eden terör sorununda önemli bir dönüm noktasına gelindiğini belirtti. Bakan, İmralı ve DEM heyetinin gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ortaya çıkan çağrının, terör örgütünün dissolüsyonu ve silahların bırakılması yönünde olduğunu ifade etti.

terörsüz bir Türkiye hedefi

Tunç, konuşmasında “40 yıldan beri ülkemizin önünde engel olan, ayak bağı olan terör belasından kurtulma eşiğindeyiz, inşallah başarıya ulaşırız. İmralı ve DEM heyetinin görüşmelerinden sonra ortaya çıkan çağrı, terör örgütünün feshine ve silahların bırakılmasına yönelik. Etnik kökeni ne olursa olsun, herkesin kardeşçe yaşadığı bir Türkiye’yi inşa edeceğiz.” şeklinde konuştu. Bakan, Van’daki ziyaretinde halkın bu sürece büyük bir heyecanla destek verdiğini de gözlemlediğini ekledi.

yargı reformu ve anayasa değişiklikleri

Adaletin toplumsal barışın temel şartı olduğunu vurgulayan Tunç, Türkiye’nin son 23 yılda hukuk devleti yolunda kaydettiği önemli ilerlemeleri dile getirdi. “Anayasa değişiklikleri, devlet güvenlik mahkemelerinin ve askeri yargının kaldırılması, HSK ve Anayasa Mahkemesi’nin yapısının demokratikleşmesi gibi reformlar gerçekleştirdik.” diyerek bu konudaki çalışmalarını aktardı. Bakan, önümüzdeki süreçte ceza ve hukuk yargılamalarını hızlandıracak iki yargı paketinin Meclis’e sunulacağını, yasaların yaz dönemi öncesinde yürürlüğe girmesinin hedeflendiğini belirtti. Ayrıca, “Baştan sona sivillerin yazdığı bir anayasa ile Türkiye Yüzyılı’na başlamalıyız.” şeklinde yeni anayasa çalışmalarına dikkat çekti.

basın özgürlüğü ve dezenformasyon

Tunç, basın özgürlüğü konusunu da ele alarak, “Türkiye’de herhangi bir gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklanan gazeteci yoktur. Mesleği gazeteci olanlar başka suçlardan soruşturulabilir; ancak basın özgürlüğü endekslerinde Türkiye’yi İsrail’in gerisinde göstermek insafsızlıktır. İsrail bir yılda 200’den fazla gazeteciyi katletti.” açıklamasında bulundu. Dezenformasyonla mücadelenin basın özgürlüğünü koruma açısından kritik olduğuna da değinen Tunç, sosyal medyanın düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

herkese düşen sorumluluk

Tunç, terörsüz bir Türkiye için herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirtirken, “Geçtiğimiz gün Van’daydım, insanlar büyük bir heyecan içinde. İnşallah bu heyecan yarım kalmaz, terör örgütü kendini fesheder, silahlar bırakılır. Bu süreçte yapılan çalışmaları takip ediyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı. Bakan, yargının güvenilirliğini artırmayı ve demokratik bir anayasa ile Türkiye’yi geleceğe taşımayı hedeflediklerini yineledi.