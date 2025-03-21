Adalet Bakanı Tunç’tan Açıklama: Suç İddialarına Reddetme

SUÇ ORGANİZASYONLARI İLE İLGİLİ SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 100 kişi hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçları nedeniyle gözaltı kararları verilmişti. Toplamda 106 kişi hakkında işlem başlatılırken, emniyetteki işlemleri süren 90 kişi bulunuyor. Ayrıca, 16 kişinin yakalanma çalışmaları da sürüyor. Emniyetin işlemleri devam eden 90 kişinin sorguları, Sulh Ceza Hakimliği tarafından gerçekleştirilecek.

RET EDİLEN İFADELER VE HUKUK DEVLETİ VURGUSU

Bir yetkili, “Devleti suç örgütü gibi yönetiyorlar” ifadesine dair eleştirilerde bulunarak, “Bu ifadeyi reddediyoruz. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuka aykırı hareket edilemez” dedi. Devam eden soruşturmanın önemli olduğu ve adli sürecin devam ettiği hatırlatıldı. Suçlamaların detayları, delillerin neler olduğu ve gözaltındaki kişilerin durumlarıyla ilgili bilgiye sahip olmadıklarını belirten yetkili, “Siz bunları biliyor musunuz? Adli soruşturmaya yönelik ifadeler kullanıyorsunuz” diye ekledi. Ayrıca, araştırmalar sonucunda bir iddianame düzenlenip düzenlenmeyeceği ve kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.

SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ VE MASUMİYET KARİNESİ

Yetkili, masumiyet karinesinin öneminin altını çizerken, soruşturmanın gizliliğine dikkat çekti. “Gizli soruşturmada lehte ya da aleyhte TV yayınları görüyoruz” ifadesiyle bu durumun olumsuz etkilerine vurgu yaptı. Cumhuriyet başsavcıları ve savcılarının kamu adına görev yaptıklarını belirten yetkili, belirli delillerle bu soruşturmayı başlatmış olduklarını ifade etti. İlgili kişilerin de iddialara yanıt vereceği aktarılıyor.