Adalet Bakanı Tunç’tan CHP Kurultayı Açıklaması

ADALET BAKANI TUNÇ’TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NTV programında ekranlara geldi. Bakan Tunç, gündemdeki olaylar ve konular hakkında önemli bilgiler veriyor. NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen’in yönelttiği sorulara verdiği yanıtlar dikkat çekti.

EYLEM TOK VE OĞLU İÇİN İADE SÜRECİ

“Eylem Tok ve oğlu, yurt dışına çıktıkları anlaşıldıktan sonra hemen önce Mısır’a gitmişlerdi, oradan ABD’ye geçtikleri anlaşıldı. Biz hemen iade talebimizi ilettik. Ve orada gözaltı ve yakalama gerçekleşti. Ardından iade yargılaması süreci başladı. Dün akşam itibariyle iade kararı verildi. Bu karar temyize tabii bir karar. İtiraz edebilirler. Kesinleştikten sonra ABD Dışişleri Bakanlığı’na gönderilir karar. Bakanlık da kesinleştiğinde iadelerini gerçekleştirmiş olur.” Bakan, sürecin dikkatli bir şekilde takip edildiğini belirtti. Olay sonrasında toplumsal bir hassasiyetin olduğunu vurguladı.

SAHTE İÇKİ OLAYLARINDA TUTUKLAMALAR

Ankara ve İstanbul’da sahte içkiyle ilgili soruşturmalarda 40 kişi tutuklandı.

CHP KURULTAYINA İLİŞKİN SORUŞTURMA

“CHP’nin kurultayının ardından ortaya atılan iddialar, CHP mensupları tarafından dile getirildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Ankara’ya gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu meseleyle ilgili soruşturmayı ocak ayında başlattı. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bir televizyon programındaki ifadelerinin ardından bu konu gündeme geldi.” Sorunların ele alınması açısından yanıtların verilmesi gerektiğini vurguladı.

SOMUT DELİL OLDUĞUNDA SORUŞTURMA DEVAM EDECEK

Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi dahil birçok partilinin şaibe söylentilerini dile getirdiğini söyleyen Bakan Tunç, “Bu iddiaların Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesine dayanarak değerlendirileceğini” ifade etti. Somut deliller olduğunda soruşturmanın ilerleyeceğini açıkça belirtti.

112. MADDE’NİN ANLAMI

“Bu madde, oylamalara hile karıştırılmasıyla ilgili bir düzenlemeye sahiptir. Ön seçimler ve parti kongreleri için oylamalara yapılan hileler ciddi bir suçtur.” Suç işleyenlerin tespit edilmesi halinde, ceza soruşturması açılacağını belirtti.

İMAMOĞLU’NA YÖNELİK SORUŞTURMALARDA GÜNDEME GELEN SÖZLER

Bakan Tunç, “Bazen yargıya yönelik yakışıksız ifadeler kullanıldığını” belirtti. İBB Başkanı hakkında devam eden soruşturmaların, tarafsız bir yargı tarafından değerlendirileceğini vurguladı.

CHP’li BELEDİYELERE YÖNELİK SORUŞTURMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma olduğunu belirten Tunç, bazı belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin terör örgütleri ile irtibat iddialarının ciddiyetle ele alınması gerektiğini ifade etti.

KARTALKAYA’DAKİ YANGIN VE SORUŞTURMALARI

“78 vatandaşımızı kaybettik ve bu çok büyük bir acıdır. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Yangının sebebini araştırmak ve sorumluları ortaya çıkarmak için 6 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.” Sürecin ciddiyetle yürütüleceğini ve gereken adımların atılacağını belirtmedir. “Soruşturma devam ediyor ve bu durumda sorumlulukların ortaya çıkarılacağına inanıyorum.” dedi.