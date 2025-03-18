Adalet Bakanı Tunç’tan Öcalan Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündemdeki konularla ilgili soruları yanıtladı. Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma ve fesih çağrısı hakkında Tunç, “Silah bırakma şartı yerine getirilmezse terörle mücadele devam eder” ifadesini kullandı. Bakan ayrıca, yargı reformu, af tartışmaları ve Öcalan’ın cezaevi koşulları hakkında da önemli açıklamalar yaptı.

ÖCALAN’IN ÇAĞRISI: “MUHATAP DEVLET DEĞİL, ÖRGÜT”

Tunç, Öcalan’ın çağrısıyla ilgili, “Terör örgütü elebaşının kendi örgütüne yönelik bir çağrısı var. Kongrenizi toplayın, örgütü feshedin, silahlar bırakılsın diyor. Muhatap devlet değil, örgüt” dedi. Bakan, çağrıda herhangi bir şart bulunmadığını belirterek, “Silah bırakmazsa devletin terörle mücadeleyi bırakması söz konusu olamaz. Hedefimiz, ülkemizi 40 yıldır kanatan bu beladan kurtarmak” şeklinde konuştu. Van ziyaretinde halkın sürece umutla yaklaştığını gözlemlediğini de ekledi.

“UMUT HAKKI MEVZUATTA YOK”

Öcalan’ın cezaevi şartları ve “umut hakkı” tartışmalarına dikkati çeken Tunç, “Umut hakkı bizim mevzuatımızda, kanunlarımızda olan bir konu değil. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında koşullu salıverme, ölüm cezasından çevrilmişse uygulanmıyor” açıklamasını yaptı. Tunç, Öcalan için kişiye özel bir düzenleme ya da iyileştirme olmadığını vurgulayarak cezaevi şartlarının mevzuata uygun şekilde sürdüğünü belirtirken, “İmralı’da tecrit yok, sağlık durumuyla ilgili iddialar dezenformasyon” dedi.

AF TARTIŞMALARI: “GÜNDEMDE YOK”

Bakan Tunç, hasta hükümlüler ve Kovid-19 izinleri hakkında düzenlemelerin af olarak yorumlanmasının doğru olmadığını ifade etti. “Gündemde genel af söz konusu değil. Kovid izniyle ilgili talepler değerlendirilebilir, ancak bu bir af değil” dedi. 31 Temmuz 2023 sonrası cezası kesinleşmeyenlerin bu düzenlemeden yararlanamaması nedeniyle çalışmalara devam edilebileceğini de belirtti.

TERÖRLE MÜCADELE VE YARGI REFORMU

Tunç, terörle mücadelenin sürece zarar vermeden devam etmesi gerektiğini ifade ederek, “Çağrı olumlu cevap bulursa Türkiye’de terör biter, bu çok önemli bir aşama” dedi. Yargı reformuna dair açıklamada bulunan Bakan, “Ceza ve hukuk yargılamalarını hızlandıracak paketler hazır, yaz öncesi Meclis’e sunulacak. Yeni, sivil bir anayasa ile Türkiye Yüzyılı’na başlamalıyız” diye konuştu.

ÖCALAN’IN GÖRÜNTÜLÜ ÇAĞRI İDDİASI VE İMAMOĞLU ELEŞTİRİSİ

“Öcalan nevruzda görüntülü çağrı yapacak mı?” sorusuna Tunç, “Canlı bağlantı mevzuatta yok, mektup gönderebilir. Talep olursa değerlendirilir” yanıtını verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri ise, “Çok çirkin, CHP ve kendisi adına talihsizlik” ifadeleriyle değerlendirildi. İmamoğlu’nun yargı süreçlerini eleştirmesine Tunç, “Yargı bağımsızdır, ‘çabuk karar ver’ diyemezsiniz” şeklinde karşılık verdi.